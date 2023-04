Junts per Cambrils presenta a les persones que ocuparan els 5 primers llocs a la seva llista

Laura Mellau, Teresa Recasens, Llorenç Blasco i Jordi Moretó s'han incorporat al projecte d'Enric Daza

Actualitzada 06/04/2023 a les 13:25

MÉS INFORMACIÓ Enric Daza encapçalarà la llista de Junts a Cambrils després de desvincular-se del NMC

Junts per Cambrils ha presentat les quatre primeres persones que acompanyaran al candidat Enric Daza a les properes eleccions municipals. Es tracta de Laura Mellau, Teresa Recasens, Llorenç Blasco i Jordi Moretó, que ocuparan la segona posició fins la cinquena de la llista. Segons Enric Daza, es tracta de persones molt consolidades en la vida social i empresarial cambrilenca.Laura Mellau, empresària del sector de la restauració i exregidora de l'Ajuntament de Cambrils entre els anys 2008 i 2015, exercint els últims quatre anys d'aquest període tasques de govern al capdavant de la regidoria de Joventut i com a responsable de l'OAC; ocupa ara el número 2 de Junts per Cambrils.Teresa Recasens, propietària d'un comerç a la plaça de la Vila i molt vinculada al teixit associatiu del municipi on ha presidit diverses entitats com el grup Arrels, la Unió de Botiguers o l'associació de Vila Comerç, serà la número 3.El quart lloc l'ocupa un conegut empresari del sector de la restauració, el Llorenç Blasco, propietari del Xiringuito Denver i el Restaurant Denver. El cinquè lloc és per Jordi Moretó, persona vinculada al mar ja que és Patró d'Altura de la Marina Mercant, capità al sector de la nàutica esportiva i ha dirigit diverses escoles de l'àmbit marítim.Durant la presentació, Enric Daza va argumentar que els ha contactat a totes i a tots perquè «Cambrils necessita gent preparada per a treballar intensament per tirar endavant el municipi i assumir el repte de situar-lo al lloc que li pertoca en tots els sentits. Les persones compromeses amb el projecte són totes persones compromeses amb la vocació de servei que es necessita en la política».Junts per Cambrils segueix treballant per acabar de concretar els noms de la resta de persones que formaran la llista electoral i, de manera paralel·la, segueix elaborant el seu programa electoral que estarà centrat en els àmbits socials, per a la millor de la qualitat de vida de les persones, i en aquelles inversions que cal realitzar i que en alguns casos són assignatures pendents.