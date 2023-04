IQOXE assegura que la convocatòria de vaga dels dies 12 i 14 d'abril «no està justificada»

L'empresa insisteix que l'acomiadament del president del comitè d'empresa no és «persecució sindical»

Actualitzada 06/04/2023 a les 13:40

MÉS INFORMACIÓ Convoquen vaga a IQOXE els dies 12 i 14 d'abril per la readmissió de Fran Pizarro

MÉS INFORMACIÓ Empresa sanciona IQOXE amb 2,1 MEUR per quatre infraccions molt greus de seguretat

IQOXE insisteix que l'acomiadament del president del comitè d'empresa, Fran Pizarro, no és ni «repressió» ni «persecució sindical», com denuncia CCOO. El sindicat ha convocat una vaga per la setmana vinent, els dies 12 i 14 d'abril per exigir la readmissió del treballador.A través d'un comunicat, la companyia assegura que la vaga «no està justificada» i que l'acomiadament respon a la sanció pels «insults, amenaces i dues agressions frustrades contra un company», el que considera una falta «molt greu».Amb tot, IQOXE diu que «respecta» el dret a vaga i que «confia» que els organitzadors de la vaga «respectaran el dret fonamental al treball d'aquelles persones que decideixin no secundar l'aturada».