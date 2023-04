Cambrils intenta dificultar la venda del 'top manta' sense èxit

Ha instal·lat grans jardineres, a banda dels blocs de formigó que va col·locar l'any passat, i els venedors han reduït les parades

Els venedors delque cada any s'instal·len al passeig de Cambrils, just en límit amb el terme municipal de Salou, han tornat amb l'arribada dels turistes a la Costa Daurada per Setmana Santa. Enguany, però, les parades s'han reduït, després que l'Ajuntament de Cambrils hagi instal·lat unes grans jardineres, a banda dels blocs de formigó –coneguts com a– que ja va col·locar en el mateix espai el setembre passat.Les noves jardineres no han dissuadit els venedors dellluny de marxar de l'espai, el que han fet és adaptar les seves paradetes. El cert és, però, que la zona de pas dels vianants també s'ha reduït, ja que les jardineres i els blocs de formigó suposen un nou obstacle per als turistes o veïns que hi transiten i que, a més, han de respectar el carril bici.Segons fonts de l'Ajuntament de Cambrils, la instal·lació de jardineres és la segona fase del pla experimental que es va començar a aplicar a finals de la temporada passada amb la col·locació dels. Reconeixen que continuen havent-hi venedors i compradors, però se'ls ha dificultat la seva activitat.La mesura adoptada pel consistori cambrilenc no satisfà molts dels veïns de la zona que critiquen l'«immobilisme» de les autoritats davant d'una problemàtica que es repeteix cada any. «L'únic que han aconseguit és reduir l'espai de pas dels vianants. Els venedors continuen aquí i ningú fa res per identificar-los, quan es tracta d'una activitat il·legal», diu un dels residents, que prefereix mantenir-se en l'anonimat.L'Ajuntament de Cambrils ja va explicar, durant la posada en marxa de la primera fase de la prova pilot dels blocs de formigó que la Policia Local no pot combatre aquesta activitat en solitari i que necessita la intervenció de la resta de cossos de seguretat per poder fer-ho.