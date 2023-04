Aquest serà l'aparcament que hi haurà disponible a Salou durant els dies de Setmana Santa

La ciutat compta amb 15 pàrquings, 4 dels quals són gratuïts, més de 2.700 places

Actualitzada 06/04/2023 a les 16:56

Salou, a través de la Policia Local, informa sobre les places d'aparcament disponibles al municipi per aquests dies de Setmana Santa, tant les de caire gratuït, com les de pagament.Així, el municipi compta amb 4 pàrquings de caràcter gratuït a: l'Elisabeth, c. Montserrat Vayreda (410 pl.); a Emprius, Autovia Salou – Reus (320 pl.); i al Cap Salou, c. Donzell Marí (50 pl.); i al carrer del Terrer (300 pl.). Aquest darrer estarà obert fins el proper dimarts.I amb 11 pàrquings de pagament a: Joan Fuster, c. Joan Fuster (219 pl.); Torremolinos, c. Torremolinos (210 pl); Pompeu Fabra, c. Pompeu Fabra (190 pl.); Berlín, c. Berlín (173 pl.); i Pau Casals, av. Pau Casals (75 pl.); Tauste, c. Tauste (150 pl.); Saba, pl. Corona d'Aragó (126 pl.); Valtar, Via Roma (219 pl); Lubasa, c. Logronyo (286 pl.); i pàrquing Llevant Nord i Llevant Sud, situats al passeig Jaume I.Cal dir que als pàrquing s'hi trobaran places per a minusvàlids, punts de càrrega de vehicles elèctrics, i màquines expenedores de tiquets per aparcar, amb la informació sobre els horaris vigents.