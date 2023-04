Una start-up cambrilenca assessorada per l'Ajuntament és pionera en sistemes de neteja marina

Ona Safe & Clean també ha dissenyat un innovador dron de neteja i ha creat boies per recollir microplàstics i controlar en temps real l'estat del mar

Ona Safe & Clean, una de les primeres empreses assessorades pel servei Cambrils Emprèn de l'Ajuntament de Cambrils, s'ha convertit en una star-up pionera en el disseny i fabricació d'embarcacions ecològiques i altres sistemes de neteja i monitorització de la contaminació marina. Cal destacar que és la primera empresa fabricant d'embarcacions antipolució de tot l'Estat en incorporar energies netes en la seva construcció i explotació.En una reunió amb l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, els seus socis fundadors, David Curto i Moisès Cruañas, han explicat els darrers projectes en els quals estan treballant i l'evolució de l'empresa des que va ser assessorada per Cambrils Emprèn, i posteriorment derivada a l'associació Secot, fins a aconseguir l'èxit actual dins el sector marítim.A més, Ona Safe & Clean ha innovat en la neteja, vigilància i prevenció de les aigües litorals, portuàries o interiors amb la creació de sistemes patentats de recollida de sòlids flotants. Destaca especialment el dron de neteja de làmina d'aigua (Seadron) i les boies automatitzades de seguretat i control de la zona de Bany (Douglas).El projecte Douglas, que han portat a terme amb l'UPC, es va iniciar amb la creació d'unes boies per a la recollida de microplàstics mitjançant mecanismes mecànics d'aspiració i retenció, i es va ampliar amb uns dispositius estancs petits i econòmics que es poden introduir dins de boies flotants per obtenir en temps real l'estat real mar i altres paràmetres ambientals. El projecte va entrar dins la línia de finançament Acció de la Generalitat i gràcies als fons FEDER es va poder realitzar la implementació de 50 equips dins de 50 boies d'abalisament.