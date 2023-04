Les rehabilitacions del Casal Municipal de Cunit i Can Guivernau de Roda rebran fons europeus

Els projectes de Cunit i Roda es troben entre els beneficiats pels fons europeus

Actualitzada 04/04/2023 a les 20:43

Els descartats

El projecte de rehabilitació de Ca Padró de Valls ha aconseguit una subvenció d'1,8 milions d'euros procedent dels Fons Next Generation. L'edifici acollirà la nova Escola Municipal de Música Robert Gerhard de Valls.D'aquesta manera, el municipi de Valls ha estat una de les 173 entitats locals de tot el país beneficiat amb la línia 2 del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics de titularitat local del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que serà finançat amb els fons europeus de recuperació Next Generation.La rehabilitació de l'edifici Can Guivernau del municipi de Roda de Berà per albergar la biblioteca i un espai polivalent també ha estat un dels projectes que rebrà la subvenció europea.El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va publicar dilluns els llistats dels projectes beneficiats i descartats. Entre aquests últims, destaquen els presentats per Alcover i Salou: el centre de desenvolupament artístic en el Convent de les Arts i la instal·lació de plaques solars a edificis públics, respectivament.El projecte guanyador per a la rehabilitació de Ca Padró de Valls va ser escollit tot just ara fa unes setmanes. Es tracta de la proposta titulada, que contempla la construcció d'una nova plaça situada al carrer Forn Nou i també l'accés a l'espai educatiu a través d'aquesta plaça. La intervenció, que fa una clara aposta per mantenir, reinterpretar i recuperar el patrimoni, garantirà la creació de nous equipaments al centre històric de la ciutat.D'altra banda, el projecte de rehabilitació de Can Guivernau de Roda de Berà rebrà, segons el llistat provisional de beneficiats del ministeri, més d'un milió d'euros. L'edifici, declarat Bé d'Interès Local el 2010, ha de convertir-se en el nou edifici de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca. Segons la proposta arquitectònica, l'immoble mantindrà el seu aspecte original però es destacaran els seus atributs originals.El municipi de Cunit (Baix Penedès) també es veurà beneficiat per aquesta línia d'ajuts europeus. El projecte de rehabilitació integral del Casal Municipal rebrà 1,8 milions d'euros. La proposta cunitenca vol potenciar l'activitat en aquest espai i, per aconseguir-ho, pretén transformar l'edifici, que s'ubica al centre històric, amb alguns atractius, com afegir una terrassa al bar, convertir el teatre en una veritable sala d'exhibicions o l'habilitació d'un punt de lectura o un espai per a joves i entitats.Amb aquest projecte, Cunit pretén que el Casal Municipal esdevingui un veritable pol d'atracció al nucli històric. El cost total del projecte s'enfila fins als tres milions d'euros. Amb la mateixa quantitat que Cunit, es veurà beneficiat el projectepresentat per l'Ajuntament de Deltebre.En el llistat de projectes descartats per a rebre el finançament europeu, s'hi troben el de la rehabilitació integral de l'Ajuntament d'Amposta i la de l'edifici del Mas del Bisbe de Tortosa.Alcover, amb el projecte del centre de desenvolupament artístic en el Convent de les Arts, Vila-seca, amb la rehabilitació integral de les instal·lacions de la piscina municipal o Amposta, amb la reforma de l'Ajuntament, també han quedat fora d'aquesta tongada.La millora de l'antic convent de Benifallet, o la rehabilitació energètica de l'Ajuntament de Tortosa, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques en el parc d'edificis municipals de Salou són altres que tanquen la llista dels projectes tarragonins descartats.