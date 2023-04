La Ventafocs del Royal Ballet es podrà veure en directe a Tarragona, Valls i Amposta

Els principals cinemes dels tres municipis acolliran el dimecres, 12 d'abril, l'emissió via satèl·lit des del Covent Garden de Londres

Actualitzada 05/04/2023 a les 17:20

La nova producció del Royal Ballet de La Ventafocs es retransmetrà en directe a cinemes de la província de Tarragona. Ocine Les Gavarres i Yelmo Cinemes Parc Central a Tarragona, Amposta Cinemes i Cinemes Valls acullen el directe, via satèl·lit, el dimecres, 12 d'abril a les 20.15 hores (hora local).El Royal Ballet celebra el 75 aniversari de La Ventafocs, de Frederick Ashton, amb una nova producció. L'adaptació d'Ashton d'un clàssic dels contes de fades es va estrenar el 23 de desembre de 1948, amb els ballarins del Royal Ballet Moira Shearer i Michael Somes en els papers principals.La nova producció, que reelabora la famosa història de Charles Perrault, ha estat rebuda amb entusiasme i s'ha considerat una mostra convincent, tant de la musicalitat del coreògraf com de la transcendent partitura de Sergey Prokófiev. La crítica anglesa coincideix a classificar-la com la millor producció de ballet de l'any.Després de més d'una dècada fora de l'escenari de la Royal Opera House, el ballet torna al Covent Garden, redissenyat per un guardonat equip creatiu amb àmplia experiència en teatre, cinema, dansa i òpera. Coproduïda entre el Royal Ballet i la National Ballet Canada, està protagonitzada pels ballarins principals Marianela Núñez i Vadim Muntagirov.La llista de creatius inclou a l'escenògraf Tom Pye, l'oscaritzada dissenyadora de vestuari Alexandra Byrne, el dissenyador d'il·luminació David Finn, el dissenyador de vídeo Finn Ross i l'il·lusionista Chris Fisher.Torna la versió atemporal d'Ashton de la famosa noia que passa de la misèria a la glòria. Una producció que aporta un nou ambient a l'eteri món de Ventafocs, poblat per fades padrines, carrosses en forma de carabassa, prínceps i amor veritable. Aquesta nova versió té una durada de tres hores.El directe s'emetrà a més de 120 sales de 90 localitats d'Espanya i a 977 cinemes de 19 països des de la Royal Opera House. La distribució a Espanya és a càrrec de Versió Digital.