Empresa sanciona IQOXE amb 2,1 MEUR per quatre infraccions molt greus de seguretat

El departament imposa una multa per modificar la recepta de fabricació del producte MPEG 500

Actualitzada 05/04/2023 a les 12:44

El Departament d'Empresa i Treball ha proposat una sanció de 2.100.000 euros a l'empresa IQOXE de Tarragona per quatre infraccions que considera molt greus de la normativa en matèria de seguretat industrial. El departament imposa una multa d'1.000.000 d'euros per fabricar un lot del producte MPEG 500 modificant la recepta de fabricació, concretament la mida del lot, el catalitzador a emprar i la quantitat emprada, tot plegat sense respectar les instruccions del fabricant, sense avaluar els esmentats canvis i sense efectuar cap prova ni assaig previ per constatar si la reacció era segura. Les sancions arriben després de l'explosió d'un reactor de l'empresa el 14 de gener de 2020 on van morir tres persones.També ha sancionat l'empresa amb 500.000 euros per silenciar les alarmes sonores del sistema de seguretat en la sala de control i 100.000 euros per no proporcionar formació específica del seu lloc de treball als treballadors. Finalment, Empresa i Treball ha amonestat IQOXE amb 500.000 euros perquè en el moment de l'accident, així com instants anteriors, el panell de la sala de control de la unitat U-3100 no estava sent objecte de supervisió.