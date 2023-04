Comencen les preinscripcions a les escoles de música de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa

Les famílies interessades podran efectuar els tràmits del 12 d'abril a l'11 de maig per al curs que arrencarà al setembre

Actualitzada 05/04/2023 a les 10:22

Les escoles de música de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa obren aquest dimecres 12 d'abril el període de preinscripcions per al proper curs 2023/2024. Els tràmits s'hauran de realitzar telemàticament a les webs dels centres abans de l'11 de maig. També es podran efectuar presencialment, demanant cita prèvia a cada centre.Els tres centres d'ensenyament musical de la Diputació ofereixen una formació musical pensada per gaudir de la música de forma individual i en grup des de la pràctica vivencial i també amb el reforç teòric. Els estudis que s'imparteixen en el marc de l'escola s'adrecen a infants a partir de 5 anys i permeten entrar en contacte amb la música des de ben petits amb un aprenentatge molt pràctic. Un cop finalitzat el nivell elemental, l'alumnat té l'opció de continuar amb els estudis professionals de música al mateix centre on s'ha iniciat.La novetat del curs vinent és l'adaptació dels ensenyaments de les escoles de música als nous reptes organitzatius i educatius marcats pel Departament d'Educació de la Generalitat.Les preinscripcions, que s'obren dimecres 12 d'abril, són per a l'oferta d'escola per al proper curs 23/24, amb places per als programes d'Iniciació, Música 1, 2, 3, 4, 5 i 6 així com per a l'aula Suzuki i altres programes, com el de Cant, el d'Instrument i Tallers. Caldrà consultar amb els centres la disponibilitat de places dels diferents cursos.