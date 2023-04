Altafulla emula Gerard Piqué i organitza la seva pròpia Kings League

Un dels protagonistes de la jornada serà Titos i el seu equip, que seran els encarregats d'arbitrar tots els partits

Actualitzada 04/04/2023 a les 18:57

Més de 160 jugadors (16 equips) de nois entre 15 i 30 anys se citaran el dijous en l'Estadi Municipal Joan Pijuan d'Altafulla per a disputar el primer torneig de Futbol 7 Titan Barber, un format que s'assemblarà, i molt, a la Kings League de Gerard Piqué.El seu organitzador, Genís, és un perruquer d'Altafulla al qual se li va ocórrer la idea d'organitzar un torneig de futbol 7 per als joves del poble. I així, d'un dia per a un altre, la cosa es va anar embolicant i el que era un simple torneig es va convertir en la primera Titan's League d'Altafulla emulant el torneig que ha triomfat entre els joves.Un dels protagonistes de la jornada serà Titos i el seu equip, que seran els encarregats d'arbitrar tots els partits. L'àrbitre que recentment va deixar la Kings League no va dubtar en acceptar la proposta de Titan Barber. Els partits es regiran per normes conegudes, amb les seves cartes i arma secreta, els daus, els penals des del mig del camp, etc.S'espera que pel camp de futbol de l'Altafulla vagin nens i famílies de tot l'entorn per a veure aquest esdeveniment únic. Hi haurà sortejos, speakers, retransmissió en directe per diferents plataformes, i servei de bar.