Desactiven el Ferrocat pel tren Euromed aturat a Salou amb 299 passatgers

El comboi de socors ja ha arribat i, un cop acoblat al tren avariat, els passatgers ha continuat la marxa a la seva destinació

Actualitzada 05/04/2023 a les 18:01

Segons ha informat Protecció Civil, aquest dimecres a la tarda, un tren Euromed, amb un total de 299 passatgers a bord, s'ha aturat a Salou després d'haver reportat problemes tècnics. Per aquest motiu, Protecció Civil ha decidit activar en fase de prealerta el pla Ferrocat.En aquells moments, els passatgers esperaven un tren alternatiu per a recollir a les persones afectades per aquesta incidència, que ha arribat sobre les cinc de la tarda. Així doncs, un cop acoblat al tren avariat, els passatgers han continuat la marxa a la seva destinació. D'altra banda, aquest incident no ha afectat a la circulació de la resta de trens.