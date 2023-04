«Vull recuperar el Salou de sempre i a persones que s'han desencisat»

L'actual regidor de Territori i Habitatge fa un pas endavant per ser alcalde i assegura que es presenta a les eleccions per omplir un espai que estava buit

Actualitzada 04/04/2023 a les 12:44

—Sense dubte, tota l'experiència que he agafat aquests anys, la valoro com a molt positiva i em serveix i em servirà molt per afrontar aquest repte de presentar-me a l'Alcaldia. Ho faig amb totes les aspiracions del món: vull ser el nou alcalde de Salou.—No hem fet enquestes i és una incògnita, però tenim molt bones sensacions d'ençà que vaig fer oficial que em presentava com a cap de llista de Sempre Salou-Ara Pacte Local. Les reaccions de la gent i el suport que m'estan transmetent mostren que la candidatura està tenint una molt bona rebuda. El que hem de fer ara és arribar a tothom i treure el millor resultat possible a les urnes.—Sense dubte. La coalició que s'ha fet abasta diferents partits de l'òrbita convergent i hem aconseguit omplir un espai que estava buit. És un espai molt necessari tant als ajuntaments, com segurament ho serà al país més endavant. A la darrera convenció municipalista del partit es va visualitzar que, a molts municipis importants, hi haurà candidatures potents que garanteixen bons resultats.—No em vull posar cap sostre. Surto des de zero, perquè les últimes eleccions no encapçalava cap llista. Aleshores ens vam presentar amb FUPS, però ara vull ser el més ambiciós possible.—No m'agradaria dir noms encara. Només puc avançar que serà un llista molt representativa de tots els àmbits –social, econòmic i cultural– de Salou. En aquesta candidatura vull recuperar l'esperit del Salou de sempre i a gent que s'ha desencisat, s'ha allunyat i ha deixat de participar en tot allò que és crucial per al municipi.—No puc obviar que Salou ha començat una revisió del plantejament urbanístic i els principals eixos estan damunt de la taula. Per tant, entenc que cal fer una política continuista en aquest àmbit, però també és el moment ideal per introduir els canvis que consideri convenients.—Tothom té clar quins són els grans projectes de Salou: acabar el Camí de Ronda, enllestir les obres del barranc de Barenys, la posada en marxa de la nova estació de trens, la construcció de la zona esportiva i el sector 04... I, pel que fa a l'Eix Cívic, cal tirar-lo endavant i si cal fer algun nou plantejament, no tinc cap problema a fer-lo, però sempre seguint l'esquelet que ja està en marxa.—Probablement no hem estat prou hàbils per comunicar el que significa l'Eix Cívic: és un projecte que cal executar, però s'ha de parlar i s'ha d'acordar. Salou no es pot permetre el luxe de tenir-lo al calaix.—Els camps de futbol de la nova zona esportiva haurien de gestionar-se com els antics. Una altra cosa és com es farà al conjunt de tot el complex. S'ha d'estudiar com serà la gestió, perquè hi haurà molts més elements i infraestructures esportives a banda de les de futbol. El sector 04 –on es farà el complex esportiu– serà també de serveis i habitatges. Es convertirà en una zona potent de creixement de Salou, a banda del sector 03 (Barenys).—Serà una zona bona per desenvolupar una nova generació d'hotels, ressorts més espaiosos amb més serveis i no el típic establiment d'abans, sinó els que ara demanda el turista—El que s'ha de veure és com aquests nous equipaments turístics s'integren a l'oferta turística actual. Ho hem d'analitzar, però el que està clar és que Salou necessita aquesta oferta hotelera i fer-la compatible amb l'actual.—L'ordenança recull les diferents normatives aprovades a la Generalitat. Més endavant, a la revisió del planejament, s'ha de decidir si es fa una zonificació dels HUT (habitatge d'ús turístic). Jo, particularment, no soc partidari de la zonificació. Ara es pot fer un HUT a tot arreu, però això de prohibir-los en algunes zones no ho tinc massa clar, perquè s'intervé en la capacitat de gestió del propietari.—Vull que hi hagi la màxima convivència entre aquest sector i l'administració pública.—Un ajuntament ha de tenir la millor relació possible amb tot el teixit comercial i empresarial del municipi i crec que podem millorar-la. Som un municipi turístic que viu del turisme i dels serveis, així que hem de cuidar aquests sectors.—Hem de buscar una millora de l'oferta comercial a Salou i es necessita la implicació del sector per aconseguir-ho. Aquesta millora és una assignatura pendent que tenim a Salou.—Al parc hoteler hi ha hagut una gran inversió privada que ens ha fet guanyar en qualitat, cosa que hem d'agrair a l'empresariat. En el sector comercial hauríem d'anar per aquesta línia: cal que el sector públic i el privat treballin plegats en tot el que sigui possible.—Hem de ser més proactius en el manteniment de la ciutat. En un municipi que viu de la seva imatge i pel qual molts empresaris han apostat invertint, hem de ser autocrítics i entendre que la ciutat ha d'estar impecable pel que fa a manteniment del mobiliari urbà, neteja, i jardineria. Reconec que aquesta gestió és molt millorable.—L'oferta d'activitats culturals i esportives del municipi hauria de ser més ambiciosa. Hem de mantenir els esdeveniments que ja s'organitzen, però cal ampliar-los i afegir-ne molts més al calendari.