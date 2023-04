VOX designa els candidats a l'alcaldia de diversos municipis de la demarcació de Tarragona

Es tracta dels candidats de Valls, Vila-seca, Amposta, Torredembarra, La Ràpita, Cunit, Mont-roig del Camp, Constantí, La Canonja, La Pobla de Mafumet i Santa Oliva

Actualitzada 04/04/2023 a les 19:12

El Comitè Executiu Nacional de VOX ha designat aquest dimarts als candidats a les alcaldies de Valls, Vila-seca, Amposta, Torredembarra, La Ràpita, Cunit, Mont-roig del Camp, Constantí, La Canonja, La Pobla de Mafumet i Santa Oliva per al pròxim 28M.Francisco González Navarro és Graduat Universitari en Finances i Comptabilitat, i des de 2017 ha fet de l'apicultura la seva professió. Anteriorment, havia desenvolupat diversos treballs, en el sector de la metal·lúrgia, construcció i automoció.Nascut a Reus i veí de Valls, ciutat que li ha vist créixer i desenvolupar-se tant personal com professionalment, el ja candidat es declara un «apassionat de la naturalesa, la cultura i les tradicions» de la comarca de l'Alt Camp, motiu que li ha animat a fer un pas al capdavant i postular-se com a alcalde de Valls.Francisco Javier Domingo Aguilar neix a València fa 51 anys i pare de 2 filles, treballa com a autònom des de fa 16 anys i anteriorment va treballar com a director de RH i cap de botiga del sector del moble en una cadena a nivell nacional.El candidat a l'alcaldia de Vila-seca es presenta amb l'objectiu de «millorar la vida de tots els veïns del municipi i sobretot millorar les condicions dels autònoms», sector al qual pertany.Rafael Gilabert Llosa és assessor tècnic professional en Dret Immobiliari, administrador de finques i gestor de comunitats. Es considera una «persona lluitadora i amb moltes ambicions tant en l'àmbit professional com en el personal». Té aficions com la música o la lectura, però el que més li agrada és passar temps amb la família en les estones lliures, així com viatjar i conèixer llocs d'Espanya.Gilabert es va introduir a la política gestionant la comunicació d'un partit i es defineix com un apassionat d'aquest àmbit. Es presenta com a candidat perquè el seu objectiu és «ajudar i protegir el Delta de l'Ebre i les comarques de les Terres de l'Ebre».Javier Ramírez Gutiérrez té 27, és veí de Torredembarra i va estudiar Dret a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Actualment treballa al sector de l'automoció i sempre ha estat vinculat al sector del màrqueting i l'àmbit comercial. Amant de l'esport, es va dedicar durant 12 anys al pentatló, té com a aficions el cinema i és amant de la història contemporània.El candidat a l'alcaldia del municipi té experiència com a regidor a l'Ajuntament de Torredembarra i es presenta amb VOX per a «defensar més i millor Espanya, la Constitució del 78 i l'Estat de Dret».Maria Belenguer Bermejo té 29 anys i és veïna de tota la vida de La Ràpita. Va estudiar Administració d'Empreses i Dansa Espanyola. La candidata és «balladora» i estudia Gestió Jurídica. Ha estat ballant en tres companyies de dansa. Es considera una amant de les «tradicions espanyoles com la dansa i els toros».Teodora Niño Sánchez va néixer a Palma, però va viure des de la seva infantesa a Cubelles i fa 23 anys que viu a Cunit. Niño és diplomada en Graduat Social pel Col·legi de Graduats Socials de Barcelona i durant la seva formació acadèmica va obtenir excel·lent en Dret del Treball i comptabilitat.Ha treballat en àrees de gestió empresarial, comptabilitat i recursos humans i des de 2009 treballa com a Tècnic de Gestió de prestacions per desocupació de la AGE en el SEPE. Teodora Niño és seguidora de VOX des dels seus inicis i considera que «és l'únic partit en el qual se sent representada com a dona, pels meus principis, valors i patriotisme». Es presenta com l'alternativa a les polítiques de l'alcalde Casañas i vol que Cunit recuperi la «prosperitat i seguretat».Juan Miguel Jareño López té 43 anys i és veí de tota la vida de Mont-roig del Camp. Actualment es dedica a la seguretat privada, prestant servei al jutjat de Reus i el seu treball ha estat reconegut amb tres mencions honorífiques durant els seus tretze anys de servei.El candidat és un apassionat de l'esport i considera que «no hi ha millor medicament que l'esport». Es presenta com a candidat amb l'objectiu de «protegir i cuidar el seu municipi».Juan Carlos Pinel Baquero és natural de Tarragona i té 52 anys, té formació en mediació i conciliació veïnal. Ha treballat com a autònom durant anys, però actualment es dedica a la formació en conductes laborals i empresarials. Va decidir afiliar-se a VOX per ser «una eina més per a ajudar a la societat i aconseguir la prosperitat».Gregorio Fernández Serrano va néixer fa 52 anys a Barcelona, però és veí de Reus. Actualment és autònom, assessor i relacions públiques; encara que anteriorment va treballar en l'hostaleria i en el món de la nit. Es considera una persona «amant de la naturalesa i esportista» i té com a aficions la caça i la pesca i és expert en supervivència a la muntanya.Gregorio Fernández va afiliar-se a VOX per afinitat d'ideologia i es va posar a la disposició del partit com a voluntari. A causa de la seva experiència com a autònom i treballador en l'hostaleria es presenta amb l'objectiu de «lluitar per les demandes del sector i dels autònoms, que necessiten de les administracions per a acabar amb les traves burocràtiques i els problemes que els afebleixen».José David González Herrera té 40 anys i va néixer a Tarragona, encara que fa més de 15 anys que és veí de La Pobla de Mafumet. Actualment treballa com a cap d'equip de seguretat d'un centre sanitari, és esportista i amant dels animals. Es presenta com a candidat a l'alcaldia per a «recuperar les llibertats pèrdues amb l'equip de govern social comunista que hi ha a l'Ajuntament del municipi».Ana Isabel Nieto Cabello té 32 anys, mare de 3 fills i nascuda al Vendrell. La candidata a l'alcaldia és titulada en Laboratori de diagnòstic clínic i estudiant de Disseny gràfic, actualment es dedica a la fotografia i al sector immobiliari. Es presenta com l'alternativa que retornarà la seguretat al municipi de Santa Oliva i «acabarà amb les polítiques dels separatistes i comunistes».