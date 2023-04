Quin és el teu racó favorit de Cambrils?

Penjar una fotografia a les xarxes et pot fer un guanyar 200 euros gràcies al Patronat de Turisme

Actualitzada 04/04/2023 a les 13:22

El Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Cambrils ha engegat un concurs a Instagram sota el nom «El meu racó favorit de Cambrils», que convida a tothom a pujar fotografies de la localitat per mostrar i descobrir el més destacat de l'entorn: el seu paisatge favorit, un bucòlic capvespre, un parc ple d'activitat, un racó poc conegut, el seu plat preferit de la gastronomia típica o la plaça més representativa en ple tràfec, entre altres idees.El certamen té caràcter i premis propis, i, a més, les obres a concurs competiran, juntament amb les fotografies de tot el país, pels premis nacionals d'«El meu racó favorit», que busquen reconèixer les millors imatges de tota la geografia espanyola.Per participar-hi només caldrà prendre una instantània amb un telèfon mòbil (encara que s'accepten imatges preses amb qualsevol dispositiu), pujar-la a la xarxa social Instagram amb els hashtags del certamen (#mirinconfavorito i #mirinconfavoritodecambrils) i omplir, tantes vegades com fotos presentin, un formulari d'inscripció , on també es poden consultar les bases.El text de la descripció de la imatge formarà part de l'obra i el jurat pot tenir-ho en compte a l'hora d'escollir els treballs guanyadors. El format i l'extensió del text és lliure i es permet la inclusió d'emoticones. Podran participar totes les persones que ho desitgin sense importar edat o lloc de naixement. L'únic requisit és que l'obra presentada estigui realitzada a la localitat o hi faci referència.El certamen tindrà dos premis: un primer premi dotat amb 200 euros i un segon dotat amb 100 euros. L'obra guanyadora del primer premi serà impresa en diversos materials promocionals (postals, adhesius i pòsters) que la reconeixeran com el treball guanyador del concurs.A més, la fotografia guanyadora optarà als guardons nacionals del projecte «El meu racó favorit», que van des dels 500 euros als 50 euros.El termini per inscriure les obres al concurs d'«El meu racó favorit de Cambrils» estarà obert fins al dia 10 de setembre inclòs. Els premis a nivell local es donaran a conèixer el 15 de setembre i els guanyadors nacionals es publicaran el 27 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme.