L'edifici acollirà la nova Escola Municipal de Música Robert Gerhard

Actualitzada 04/04/2023 a les 12:43

El projecte de rehabilitació de Ca Padró de Valls ha aconseguit una subvenció d'1,8 milions d'euros procedent dels Fons Next Generation. L'edifici acollirà la nova Escola Municipal de Música Robert Gerhard de Valls.El projecte va ser escollit tot just ara fa unes setmanes. Es tracta de la proposta titulada Pentagrammur, que contempla la construcció d'una nova plaça situada al carrer Forn Nou i també l'accés a l'espai educatiu a través d'aquesta plaça.La intervenció, que fa una clara aposta per mantenir, reinterpretar i recuperar el patrimoni, garantirà la creació de nous equipaments al centre històric de la ciutat.