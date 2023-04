El director Ventura Pons rebrà el Premi Montserrat Carulla 2023 al FIC-CAT

El cineasta ha apostat per rodar en català i normalitzar l'exhibició del cinema internacional en versió original subtitulat en català

Premi Montserrat Carulla

El director, guionista i productor Ventura Pons rebrà el Premi Montserrat Carulla 2023 a la 15a edició del Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT) per ser un referent en el cinema en llengua catalana i haver-lo portat arreu del món. Enguany, l'eix temàtic del festival, sota el títol El cinema, als cinemes, està dedicat a les projeccions vistes a les sales de cinema i, per aquest motiu, el comitè organitzador ha decidit atorgar el guardó al cineasta. El reconeixement tindrà lloc el dissabte 10 de juny durant la gala inaugural de la 15a edició del Festival.Ventura Pons es considera la persona idònia per rebre aquest reconeixement per haver apostat per rodar en català i normalitzar l'exhibició del cinema internacional en versió original subtitulat en català, a través dels Cinemes Texas de Barcelona. El cineasta amb la seva trajectòria professional ha contribuït activament a portar el cinema realitzat en llengua catalana on es troba ara en la que una producció catalana pot guanyar l'Os d'Or a la Berlinale i amb l'aparició d'una nova fornada de joves cineastes que aposten pel cinema fet aquí.El director que ha estat present en diverses ocasions en la Selecció Oficial del FIC-CAT amb les seves produccions A la Deriva, Any de Gràcia, Ignasi M., El Virus de la Por i Miss Dalí.L'objectiu del premi, creat en la 14a edició del FIC-CAT, en agraïment i record a Montserrat Carulla, actriu de teatre, cinema i televisió, qui va estar vinculada de forma desinteressada al festival des de la primera edició, és reconèixer la tasca d'alguna persona o col·lectiu que hagi destacat per la seva implicació en la cultura, especialment en el món del cinema en català en qualsevol dels seus vessants.En la primera edició del premi, el comitè organitzador del FIC-CAT va decidir atorgar aquest reconeixement a Antonio Barrero, director del festival durant 14 anys i actual president de l'Associació FIC-CAT, per fer valdre la gran tasca acomplerta durant tots aquests anys.