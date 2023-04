Constantí manté el servei de menjador escolar durant les vacances de Setmana Santa

Durant aquests períodes de vacances escolars el 100% d'aquestes ajudes va a càrrec del consistori

Actualitzada 04/04/2023 a les 19:40

Durant el període de vacances de Setmana Santa, l'Ajuntament de Constantí manté obert el servei de menjador escolar tal i com ja ha fet durant els anys anteriors en tots els períodes de vacances escolars. El consistori continua plantejant com una de les actuacions prioritàries durant els períodes de vacances escolars la detecció i la garantia de la cobertura de les necessitats d'alimentació dels infants.Amb prop d'uns quaranta alumnes inscrits, aquest servei de suport alimentari es desenvolupa un any més a l'espai habitual del menjador escolar al col·legi Centcelles. Amb aquesta mesura el consistori vol evitar que, un cop acabades les classes, els nens i nenes que van habitualment al menjador escolar i que poden fer almenys un àpat al dia en condicions, es quedin sense el servei durant els períodes de vacances escolars.En els pressupostos d'aquest any 2023, l'Ajuntament de Constantí ha incrementat en 7.000 euros la partida pressupostària destinada a beques menjador (137.385 €). Durant aquests períodes de vacances escolars el 100% d'aquestes ajudes va a càrrec del consistori.