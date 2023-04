Cambrils obre convocatòria per a escollir el pubillatge per a les festes populars d'enguany

Els i les aspirants a pubilla, hereu, damisel·la o fadrí es poden presentar a títol personal o en representació d'una entitat fins el 2 de maig

El departament de Festes de l'Ajuntament de Cambrils està buscant la pubilla, l'hereu, les damisel·les i els fadrins que representaran el municipi en tots els actes i festes populars i tradicionals. Les persones interessades ja es poden presentar a la convocatòria del Pubillatge 2023 a títol personal o en representació d'una entitat.L'Ajuntament ha fet una crida a les associacions de Cambrils perquè presentin candidats i candidates en representació de l'entitat, i d'aquesta manera contribueixin a acostar les tradicions de Cambrils a les noves generacions. La convocatòria també està oberta a infants i joves de Cambrils que s'hi vulguin presentar directament, sempre que compleixin amb els requisits que es preveuen en les bases.Les bases completes de l'elecció del pubillatge es poden consultar en l'enllaç https://www.cambrils.cat/festes/pubilles-i-hereus/pubilla-i-hereu-de-cambrils . Les inscripcions es poden fer fins el divendres 2 de maig presencialment al departament de Festes de l'Ajuntament de Cambrils o enviant el full d'inscripció a festes@cambrils.org La Pubilla, l'Hereu i les Damisel·les grans han de tenir entre 16 i 22 anys fets, han de dominar la llengua catalana parlada i escrita, han d'estar empadronats a Cambrils i han de tenir disponibilitat per participar en els diferents actes que s'especifiquen a les bases, en el cas de sortir escollits. En el cas dels infantils, han d'haver nascut entre l'any 2014 i el 2017, disposar del vestit tradicional català i estar empadronats a Cambrils.Com a novetat, enguany es recupera la prova oral per l'elecció del pubillatge gran, mentre que per l'infantil es continuarà fent per sorteig. Així doncs, per ser escollit Pubilla, Hereu, Damisel·la i Fadrí, s'haurà de realitzar una prova consistent en una entrevista personal, en la que es realitzaran diferents qüestions sobre cultura local i catalana, cultura popular, costums i tradicions del pubillatge.Les proves de pubillatge gran es realitzaran el divendres 19 de maig de 2023 a la tarda. En aquesta entrevista, que es va realitzar fins l'edició del 2015, es valorà el coneixement del món del Pubillatge, la disponibilitat d'assistència als actes, i la fluïdesa verbal, entre altres. Els candidats i candidates amb la valoració més alta es nomenaran Pubilla i Hereu de Cambrils, i les damisel·les i, el Fadrí si és dona el cas, s'anomenaran en funció de la valoració obtinguda.Com l'any passat, el veredicte públic del veredicte del Jurat del pubillatge gran i elecció pubillatge infantil es desvincula del Pregó de la Fira i tindrà un acte propi per potenciar aquesta tradició. Enguany l'esdeveniment se celebrarà el dissabte 20 de maig a partir de les 18 hores a la Torre del Llimó.L'Ajuntament es farà càrrec del lloguer del vestit tradicional català per a tots aquells/es candidats/es que no en disposin pel dia de l'elecció, i els escollits pels primers actes més propers. L'Ajuntament també es fa càrrec de les despeses de la confecció o compra del vestit de la Pubilla i de les Damisel·les, i de l'Hereu i del Fadrí, en el seu cas.Els candidats i candidates escollits seran obsequiats amb el vestit tradicional català, la banda o faixa i diferents regals, entre altres, vals de descompte de les botigues associades a la UBC. Els candidats que no surtin escollits també rebran diversos obsequis, i se'ls donarà l'opció de participar i acompanyar al Pubillatge escollit en els actes locals, tenint en compte que el vestit anirà al seu càrrec.