Transports crearà nous enllaços a l'AP-7 al Camp de Tarragona per millorar l'accés

Permetrà resoldre la problemàtica de la via amb trams molt llargs sense accessos

Actualitzada 03/04/2023 a les 14:19

Lot 1: Autopista AP-2. Remodelació de l'enllaç amb ARA-A1 i nous enllaços a Osera d'Ebre i Candasnos (províncies d'Osca i Saragossa).

Lot 2: Autopista AP-2. Enllaços de Castelldans i Vimbodí (Províncies de Lleida i Tarragona).

Lot 3: Autopista AP-7. Enllaços de Tarragona Nord i El Vendrell.

Lot 4: Autopista AP-7. Remodelació d'enllaços de Vilafranca centre, Martorell i con Autopista C-60.

Lot 5: Autopista AP-7. Enllaços de Roda de Berá i Banyeres.

Lot 6: Autopista AP-7. Enllaç de Sant Celoni nord; Remodelació dels enllaços de Maçanet i Girona nord.

Lot 7: Autopista AP-7. Enllaç de Figueres centre i variant de Vilafant.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha formalitzat, per 3,17 milions d'euros (IVA inclòs), els lots d'un contracte de serveis per a la redacció de diferents projectes de traçat i construcció a les autopistes AP-2 i AP-7, a les províncies de Saragossa, Osca, Lleida, Tarragona i Girona.El Mitma va realitzar diversos estudis sobre la distribució de la demanda de trànsit després de la supressió del peatge a les autopistes AP-7 Alacant-València-Tarragona, AP-2 Saragossa-Vendrell i AP-7 Tarragona-La Jonquera, que van revertir a l'Estat al gener de 2020 i setembre de 2021, respectivament.Gràcies a aquests estudis, el Mitma ha determinat quines millores es poden fer per a la mobilitat per les carreteres esmentades, com ara la remodelació d'enllaços existents o la implantació d'altres de nous.El contracte es compon de 7 lots:Mitjançant aquestes actuacions es vol resoldre la problemàtica associada a la configuració actual d'aquestes autopistes, amb trams molt llargs sense accessos.Com a conseqüència d'aquesta manca de connectivitat, molts usuaris es veuen obligats a recórrer trajectes llargs per vies convencionals per accedir a l'autopista, penalitzant-ne la seguretat i els temps de viatge.Alhora, la distància entre enllaços també dificulta les condicions d'explotació de l'autopista, eixamplant els trajectes per fer canvis de sentit o dificultant el desviament de trànsit cap a carreteres alternatives en cas de situacions excepcionals.