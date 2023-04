L'Ajuntament del Morell reconeix als alcaldes, regidores i regidors del consistori

L'acte es va celebrar el passat dimecres 29 de març

Actualitzada 03/04/2023 a les 14:44

El jardí de l'Ajuntament del Morell es va omplir, el passat dimecres, per homenatjar els alcaldes, regidores i regidors del municipi des de la restitució de la democràcia, el 1979. Un acte que va servir per reivindicar la seva tasca al servei del Morell.«Volíem fer-los un reconeixement públic», exposa l'alcalde morellenc, Eloi Calbet, «i donar un especial protagonisme als exalcaldes Josep M. Montserrat Espanyol i Pere Guinovart Dalmau, que van destinar molts anys de la seva vida a fer del Morell el lloc on ara vivim».Així, es va lliurar un petit record als més de seixanta regidores i regidors que han passat pel consistori en els darrers quaranta-quatre anys, amb un reconeixement especial per a M. Lluïsa Policarpo Garriga, que va ser la primera dona regidora, del 1999 al 2007 i del 2011 al 2015. També es va entregar una fotografia commemorativa als dos exalcaldes.Aquest acte va servir per engegar la celebració del 850è aniversari del Senyoriu del Morell. I és que el 1173 va tenir lloc la donació d'un tros de terra del terme del Codony, feta separadament per l'arquebisbe Guillem de Torroja i el rei Alfons I, a Berenguer dez Prats i la seva muller Dolça. Un fet que va donar lloc al poble, i que es commemorarà al llarg d'aquest 2023 amb altres activitats.