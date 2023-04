L'Ajuntament de Cambrils aprova el pressupost pel 2023 de 48,3 milions d'euros

L'equip de govern ha augmentat la despesa en serveis, benestar i l'impuls de l'activitat econòmica

Actualitzada 03/04/2023 a les 14:25

El ple de de l'Ajuntament de Cambrils del passat divendres, 31 de març, va aprovar definitivament el pressupost de 48.326.037 euros per l'exercici 2023, que augmenta la despesa dels capítols de serveis i territori, l'àrea de la persona i l'impuls de l'activitat econòmica.El pressupost del 2023 suposa un increment d'1,6 milions d'euros (el 3,48%) respecte el del 2022, si no es tenen en compte l'import dels crèdits destinats a pagaments de les obres de la Rambla Jaume I i l'avinguda de l'Esport, que són aportacions econòmiques no recurrents.Tot i haver congelat la pressió fiscal a les ordenances i la disminució la plusvàlua, els ingressos augmenten per l'increment de l'impost d'obres (ICIO), l'augment de la participació en els tributs de l'Estat, la pujada dels ingressos per la taxa turística i l'impacte de la licitació de les guinguetes. A més, s'han revisat totes les dades d'execució de les taxes per ajustar-les al màxim a la realitat.En la línia dels objectius del govern, la despesa en activitat econòmica puja un 29%, els serveis a la persona un 10,5% i els serveis i territori un 9,74%. El capítol de personal, que puja un 2,69%, s'emporta el 40% del pressupost.D'altra banda, el pressupost de l'àrea de recursos interns es redueix en un 25,66%, en bona part gràcies a la reducció de la despesa per l'amortització del deute, que significa una rebaixa del 37% del capítol 9 (passius financers) i permet dedicar més recursos a accions amb un impacte directe a la ciutadania.Entre les inversions pendents de desenvolupar, que es finançaran amb el romanent de tresoreria, hi ha la construcció del nou pavelló esportiu, que permetrà garantir la certificació com a destinació turística i acollir nous esdeveniments esportius per millorar el posicionament estratègic. A més, aquest paquet també inclou la remodelació del carrer Orquídies i del Mercat Municipal, el nou pas provisional de l'antiga via de tren al carrer Andalusia, la nova nau de la brigada, un nou pàrquing o noves zones de jocs infantils.