Famílies de Rocafort de Queralt tallen la carretera C-214d per reclamar una nova escola

L'AFA denuncia que les instal·lacions del centre, en un barracó, són «indignes»

Actualitzada 03/04/2023 a les 13:00

Divergències sobre el sòl

Una cinquantena de persones es concentren aquest dilluns al matí a l'entrada de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà) per tallar de manera intermitent la carretera C-214d. Les famílies reclamen al departament d'Educació la construcció d'un nou edifici per a l'escola Sant Roc del municipi, ja que el centre es troba en un barracó des del 2008.La mobilització s'ha iniciat a dos quarts de deu del matí i està previst que s'allargui fins al migdia. Els talls duren quinze minuts i s'engloba en un seguit d'accions que van començar el febrer passat. La presidenta de l'Associació de Famílies (AFA) de l'escola Sant Roc, Mireia Bonet, considera que les instal·lacions que tenen són «indignes» i assegura que és una mobilització de «tot un poble».Actualment, hi ha quinze alumnes a l'escola i el curs vinent n'entraran tres més, sense la previsió que cap dels que hi ha ara marxi. Bonet assegura que l'escola és «essencial» i un tema «vital» per fer front al despoblament en un poble com Rocafort de 241 habitants. L'AFA lamenta que una de les aules es converteix en menjador a l'hora de dinar o que els infants han de fer educació física en un lloc fora del recinte educatiu perquè el pati és petit. La presidenta de l'associació creu que aquestes mancances generen una «impossibilitat de créixer com a municipi».El 2020, el llavors conseller d'Educació, Josep Bargalló, va signar un conveni amb l'ajuntament del poble per fer un nou centre educatiu. Tres anys després el projecte està encallat. Educació confirma que hi està treballant, però que el sòl que ofereix l'Ajuntament de Rocafort de Queralt no és urbanitzable.En canvi, tant el consistori com l'AFA contradiuen aquesta versió. «No hi ha cap mena de limitació urbanística», insisteix Bonet. Des de l'ajuntament, el regidor d'Acció Social i Ciutadania, Jaume Duch, i el d'Acció Rural, Josep Ninot, presents a la mobilització, asseguren que el terreny és urbanitzable i «no hi ha d'haver cap problema per construir una escola nova».Ninot insisteix que és el mateix solar on hi ha actualment el barracó, un espai que ja té servei d'aigua, de llum i de clavegueram. Pel que fa a la urbanització, el consistori es mostra obert a fer-ho.Amb tot, l'AFA denuncia que se senten «ciutadans de segona» i diuen que ja no volen cap més reunió amb el Departament d'Educació. En la mateixa línia, Duch assegura que el departament només els posa «impediments».