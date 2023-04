El Misteri de la Passió de la Pobla de Mafumet arriba a la seva vintena edició

La Setmana Santa pobletana va donar inici ahir diumenge, al matí amb la Benedicció de rams i palmes i a la tarda, amb el Viacrucis

Els Armats, 25 anys de tradició

D'altra banda, el Grup d'Armats es troba ja treballant en els preparatius que els portaran, l'any 2024, a commemorar el 25è aniversari des de la seva refundació. A tal efecte, l'entitat ha constituït una comissió per treballar en l'organització d'un seguit d'actes especials per a la commemoració de l'efemèride.

La Pobla de Mafumet ja es troba immersa en el programa d'actes litúrgics associats a la celebració de la Setmana Santa. Tot plegat va donar inici aquest passat diumenge al matí, amb la benedicció dels rams i les palmes. L'acte va ser oficiat pel rector de la parròquia pobletana, Mn. Joan Antoni López Díaz-Cano i va reunir un gran nombre de famílies del municipi.Ja a la tarda, l'atenció es va traslladar als carrers del poble amb el pas del Viacrucis, protagonitzat pel Grup d'Armats de la Pobla de Mafumet. La pròpia entitat serà l'encarregada d'organitzar, un any més, el Misteri de la Passió, un acte multitudinari i plenament arrelat a la tradició del municipi.La representació, que any rere any atrau a més públic local i també d'altres municipis, arriba enguany a la seva 20a edició i ho fa com sempre amb el segell del Grup d'Armats, que com a organitzador de l'esdeveniment ja fa setmanes que treballa en la preparació d'escenaris i en els assaigs previs a la posada en escena. Aquesta tindrà lloc, com de costum, a la pista coberta del Complex Esportiu Municipal la nit de Dijous Sant. En concret, donarà inici a les 21.30 h del proper 6 d'abril.Més de 120 persones donaran vida a aquesta representació que constitueix un dels actes principals de la Setmana Santa pobletana i que, a més del Grup d'Armats, compta amb la col·laboració de la Corriola Teatre i el suport de l'Ajuntament pobletà.Més enllà del Misteri de la Passió, el programa d'actes de la Setmana Santa a la Pobla inclou la Missa del Sopar del Senyor, que tindrà lloc a l'església parroquial aquest proper dijous, a les 19 h. Pel que fa al Divendres Sant, els pobletans podran expressar i viure el seu sentiment religiós amb el Viacrucis (9 h, pels carrers del poble); la Celebració de la mort del Senyor (19 h, a l'església) i la Processó del Sant Enterrament (20 h, pels carrers del poble), mentre que el dilluns 10 d'abril els habitants de la Pobla gaudiran de la tradició del Dilluns de Pasqua, tot menjant-se la mona en companyia d'amics i familiars.