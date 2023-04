Desmantellen a Salou i la Pineda un dels principals punts d'adulteració i distribució de droga de la costa

Els Mossos van detenir quatre persones i van intervenir 30 g de cocaïna en roca, 100 g d'haixix, 2 g de MDMA i 7.000 euros en efectiu

Actualitzada 03/04/2023 a les 09:47

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Tarragona i del Grup de Delinqüència Urbana de Salou van detenir el passat 31 de març quatre persones, dos homes i dues dones, d'entre 27 i 54 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.L'operació policial va ser el resultat d'una investigació iniciada a principis d'aquest any que va confirmar la presència habitual a qualsevol hora del dia de moltes persones en els baixos d'un bloc d'habitatges del carrer Carril de Salou.De la investigació es desprèn que allà s'efectuaven les transaccions de substàncies il·lícites per part d'una de les detingudes, qui s'abastia en un altre domicili ubicat al carrer Isaac Albéniz de la Pineda (Vila-seca).En aquest sentit, els agents van constatar que la dona preparava derivats de la cocaïna altament nocius i que generaven addicció i lesions irreparables en el sistema nerviós.La investigació va permetre reunir els indicis suficients per obtenir una ordre judicial d'entrada i perquisició a aquests dos habitatges.Les dues entrades i perquisicions es van saldar amb la detenció de quatre persones, dues en cada casa, i es van comissar 30 g de cocaïna en roca, 100 g d'haixix, dos grams de MDMA, 7.000 euros en efectiu, cinc bàscules de precisió, documentació personal i terminals mòbils.Els arrestats van passar ahir diumenge ha disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona. El jutge va decretar l'ingrés a presó per una de les dones, principal investigada, i llibertat amb càrrecs per a la resta de detinguts.L'operació policial ha permès desmantellar un dels principals punts d'adulteració i venda de drogues a la zona costanera.