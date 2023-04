Constantí edita un álbum de cromos divulgatiu de les Ordenances de Convivència Ciutadana

Està adreçat als infants i adolescents dels centres educatius del municipi

Actualitzada 03/04/2023 a les 14:28

L'Ajuntament de Constantí ha editat un àlbum de cromos dedicat a les Ordenances de Convivència Ciutadana. Amb aquesta iniciativa es vol aportar material didàctic i pedagògic per tal que els infants i adolescents dels centres educatius del municipi puguin treballar i conèixer aquestes ordenances de convivència dintre de l'horari lectiu, amb la finalitat d'afavorir la vessant preventiva i formativa, sobretot en l'etapa infantil i juvenil.Fa tot just un any, l'Ajuntament presentava en societat la nova Ordenança de Convivència Ciutadana, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals en sessió plenària, i que permetia actualitzar la normativa de convivència i civisme, tenint en compte que l'anterior Ordenança havia estat aprovada l'any 2008.La normativa regula una sèrie de mesures encaminades al foment i a la promoció de la convivència i el civisme a l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic.