Comencen els treballs per restaurar el claustre gòtic del Reial Monestir de Santes Creus

Actualitzada 03/04/2023 a les 19:54

Les obres de restauració de la primera fase del claustre gòtic del Reial Monestir de Santes Creus, a Aiguamúrcia (Alt Camp) començaran el pròxim 11 d'abril. El projecte resoldrà les patologies «més importants» i assegurarà la conservació del conjunt mitjançant la impermeabilització de les cobertes i la millora dels sistemes de drenatge de l'aigua.L'actuació té un cost de 3.665.543 d'euros, dels quals el Departament de Cultura en finançarà 2.165.543 euros i la Fundació «la Caixa» 1.500.000 en el marc del programa «Temps de Gòtic». Es preveu que els treballs tinguin una durada de 36 mesos. Mentre durin les obres, el monument obrirà amb normalitat i les visites guiades s'adaptaran segons la seva evolució.Les intervencions previstes es faran a tots els àmbits del claustre afectats de manera directa com les naus laterals, els sepulcres, les creueries, les voltes, els paviments i el lavatori. Alhora també s'actuarà en aquells espais afectats per l'obra de manera indirecta com el jardí, els paraments exteriors, els paraments superiors i tancament de cobertes, la coberta superior del claustre i els canals d'evacuació. Una de les principals actuacions que es faran en la primera fase serà l'eliminació de les humitats a la coberta d'aquest sector de l'edifici.Els treballs s'han pensat perquè tinguin la «menor incidència» en els visitants. Així, mentre durin les obres, el monument obrirà amb normalitat i les visites guiades s'adaptaran segons l'evolució de les actuacions que s'estiguin realitzant al claustre.A més, s'instal·larà un mòdul expositiu que a través d'un audiovisual, s'explicarà la importància històrica i artística del claustre major del recinte. També s'ha previst col·locar un sistema de càmeres internes que permeti mostrar en temps real els treballs de restauració.La construcció del claustre es va iniciar l'any 1313 sota el patrocini del rei Jaume el Just i de la reina Blanca d'Anjou. El 1331, l'evolució de l'obra es va veure afavorida per l'arribada del mestre d'obres i escultor Reinard des Fonoll, qui va dirigir els treballs de construcció durant uns anys i va participar en la realització dels motius escultòrics dels capitells. El 1341 l'abat Francesc Miró (1335-1347) va donar l'obra per finalitzada i va procedir a la seva benedicció.El claustre és d'estil gòtic, molt ric en decoració i allunyat dels preceptes de senzillesa i d'austeritat propis dels monjos cistercencs. Les galeries estan cobertes amb voltes de creueria i els finestrals d'arcs ogivals es van omplir amb «magnífiques» traceries.Les imatges dels capitells són d'una «qualitat artística excepcional» amb àmplia varietat de motius representats, entre els quals hi ha éssers fantàstics o mitològics, motius zoomòrfics, escenes bíbliques, elements heràldics i un ventall de personatges. L'espai va esdevenir una necròpoli nobiliària fruit dels vincles i els privilegis establerts amb amplis sectors de la noblesa catalana.El Departament de Cultura i la Fundació «la Caixa» tenen un acord de col·laboració amb el programa «Temps de Gòtic», el qual té com a objectiu realçar, millorar i conservar el llegat patrimonial gòtic de Catalunya mitjançant la restauració, protecció i difusió d'aquest patrimoni. El programa, finançat per l'entitat bancària disposa d'una dotació de 6,34 milions d'euros i actua en desena de monuments i béns artístics.Entre ells, hi ha la restauració i adequació museogràfica del frontal florentí de la Seu de Manresa (Bages), la restauració de l'església de Sant Llorenç de Lleida (Segrià), o la restauració d'un tram de la Muralla de Tortosa, de la Catedral de Santa Maria i dels Reials Col·legis de Sant Jaume i Sant Maties de Tortosa (Baix Ebre), entre altres.