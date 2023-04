Altafulla viurà el Pleamar Vintage Market 2023

El cap de setmana del 8 i el 9 d'abril acollirà el mercat dedicat als articles de segona mà i vintage al Parc Voramar d'Altafulla

El Pleamar Vintage Market, el mercat referéncia en articles de segona mà i vintage tornarà a Altafulla aquesta Setmana Santa amb un cartell replet de música en directe i activitats programades.El Parc Voramar de la Vila serà el lloc d'acollida que oferirà Altafulla per a aquest esdeveniment en el que la cultura i l'oci van de la mà.Aquest és el programa d'actuacions musicals que proposa Pleamar Vintage Market:12:00 h-La cantautora obrirà les actuacions en directe amb un concert per a tota la família, gratuït i sense aforament limitat.13:30 h-La música continuarà amb l'actuació d'un DJ ben conegut a tota la província.16:00 h-El trio amb més energia de la carretera mantindrà l'ambient a ritme de pop, indie, punk, soul, reggae, hits, 80's, 90's.17:30 h-Pepediyei + Pleamar Selektors uniran beats per crear una sessió eclèctica, divertida i per seguir amb energia ben entrada la tarda.11:45 h-amb Marta Vergés i TGN Swing13:00 h-Dj amant de fer ballar a la gent i veure diferents generacions a la pista de ball compartint clàssics atemporals.16:00 h-FJ gran coneixedor de la músic dels 60 i 70 però poc amic de les limitacions de gèneres i èpoques17:30 h-Banda exponent del Tarraco Beat Rock60's, els Glosters seran la representació de la música de proximitat19:00 h-Tot es stancarà amb la nova sensació del punk ié-ié francès «made in Barcelona». Una noia i tres nois, rockers esbojarrats, amants dels sons més ferotges del rock'n'roll, el freakbeat i el garatge més boig.També es podrà gaudir d'una zona infantil, activitats programades, i zones de restauració amb StreetFood i barres.