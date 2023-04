El programa d'actes s'iniciarà el 31 de març amb la missa de la mare de Déu dels Dolors i acabarà el 9 d'abril amb les misses de Pasqua

Actualitzada 03/04/2023 a les 11:10

La Congregació de la Puríssima Sang de Jesucrist, la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, l'Associació d'Antics Alumnes de la Salle i les parròquies de Santa Maria i Sant Pere ja ho tenen tot a punt per començar la celebració de la Setmana Santa a Cambrils.El programa d'actes s'iniciarà aquest divendres 31 de març amb la missa de la mare de Déu dels Dolors a la parròquia de Santa Maria i acabarà el diumenge 9 d'abril amb les misses de Pasqua a les diferents esglésies.

Divendres 31 de març

19:30 h- Missa de la mare de Déu dels Dolors a la Parròquia de Santa Maria



Dissabte 1 d'abril

19:00 h- Missa en castellà amb la benedicció dels rams dins de l'església a la Parròquia de Sant Pere



19:30 h- Missa en català a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny



20:00 h- Missa per commemorar l'entrada del senyor a Jerusalem i celebració de la passió a la Parròquia de Santa Maria



Diumenge de Rams 2 d'abril

8:30 h- Missa en català a la Parròquia de Sant Pere



10:00 h- Missa a la Parròquia de Santa Maria



10:30 h- Missa en castellà a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny



11:30 h- Missa per commemorar l'entrada del Senyor a Jerusalem i celebració de la passió amb la benedicció de Palmes i Rams al Santurari de la Mare de Déu del camí



12:00 h- Benedicció de rams i missa a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny



12:15 h- Missa en català i benedicció de rams a la plaça a la Parròquia de Sant Pere



19:00 h- Missa en català a la Parròquia de Sant Pere



Dimarts Sant 4 d'abril

20:45 h- Pregària, feta cant, amb la Capella Polifònica de Sant Pere a la Parròquia Sant Pere



21:00 h- Transllat de la imatge de Jesús de Natzarè des de la Parròquia de Sant Pere fins a la Parròquia de Santa Maria, amb la participació dels vogadors Vent d'Estrop i de la Confraria de Pescadors. Hi participaran obrint la processó els Armats de la Congregació de la Puríssima Sang.

Seguiran la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i la Congregació de la Puríssima Sang.

Tancarà la processó l'Associació d'Antics Alumnes de La Salle, acompanyada de la Banda de Tambors de l'Associació de La Salle de Tarragona. L'acte acabarà a la Parròquia de Santa Maria.

Es poden comprar ciris a la plaça de l'Església de Sant Pere 30 minuts abans de la processó.

Dimecres Sant 5 d'abril

19:00 h- Celebració comunitària de la Penitència a la Parròquia de Sant Pere



19:30 h- Celebració comunitària de la Penitència i confessions a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny



20:00 h- Celebració comunitària de la Penitència a la Parròquia de Santa Maria

Dijous Sant 6 d'abril

9,30h- 20:00 h- Confessions a la Parròquia de Santa Maria



18:30 h- Missa e la cena del Senyor (en castellà) a la Parròquia de Sant Pere



19:30 h- Missa de la cena del Senyor a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny

20:00 h- Missa de la cena del Senyor a la Parròquia de Santa Maria



20:00 h- Eucaristia de la cena del Senyor a la Parròquia de Sant Pere



21:00 H- Pregària davant del Santíssim

22:00 h- Hora Santa a la Parròquia de Santa Maria

Divendres Sant 7 d'abril

9:00 h- Solemne i Tradicional Viacrucis processional pels carrers del nucli antic presidit per la imatge del Sant Crist de l'Agonia, amb la participació de la Congregació de la Puríssima Sang, la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, l'Associació d'Antics Alumnes de La Salle amb les seves banderes i penons, i els feligresos.



10:00 h- Viacrucis pel claustre de la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny



11:00 h- Via Crucis (dins l'església) a la Parròquia de Sant Pere

12.00 h- Exposició dels vuit tabernacles que participaran a la processió. Desfilada i Guàrdia d'honor dels armats de la congregació de la puríssima sang.



17:00 h- Celebració de la Passió del Senyor a la Parròquia de Santa Maria



17:00 h- Celebració de la Mort del Senyor a la Parròquia de Sant Pere



17:00 h- Litúrgia de la mort del Senyor a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny

21:00 h,- Processió del Sant Enterrament amb la participació de la Congregació de la Puríssima Sang, la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, l'Associació d'Antics Alumnes de La Salle i els feligresos. Desfilaran , per aquest ordre, els Armats de la Congregació de la Puríssima Sang; el penó infantil, la bandera i la banda de timbals de l'Associació d'Antics Alumnes La Salle amb el pas «L'oració a l'hort»; el pas «Jesús lligat a la columna»; Jesús Natzarè; el penó infantil i la bandera de la Congregació de la Puríssima Sang; els confrares de la Congregació de la Puríssima Sang; el Sant Crist; la Pietat; el penó de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors; la Mare de Déu dels Dolors; els improperis; Sant Joan; el pas «El retorn del calvari», i el Sant Sepulcre, acompanyat dels mossens, un representant de cada entitat, les autoritats i tancarà una banda de música.

La processó sortirà de la plaça de l'Església de Santa Mariva i, després del recorregut pels carrers del nucli antic, acabarà a la plaça de l'Església.

Es podràn adquirir ciris a la plaça de l'Església al matí en acabar el viacrucis, la Passió. Els que vulguin assistir a la processó amb un ciri de cera podran recollir una tulipa per posar-la al ciri i no llençar cera a terra. Es prega que tothom que porti un ciri de cera hi posi una tulipa per mantenir els carrers nets.

Dissabte Sant 8 d'abril

9:00 h- Pregària del matí a la Parròquia de Santa Maria

20.00 h- Vetlla de la nit de la resurrecció a la Parròquia de Santa Maria



20:00 h- Vetlla Pasqual a la Parròquia de Sant Pere

Diumenge de Pasqua 9 d'abril

8:30 h- Missa en català a la Parròquia de Sant Pere



11:00 h- Missa en castellà a la Parròquia de Sant Pere

11:30 h- Missa de Pasqua a la Parròquia de Santa Maria



12:00 h- Missa en català a la Parròquia de Sant Pere



20:30 h- Vetlla Pasqual a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny



Dilluns 10 d'abril

10:00 h- Missa a la Parròquia de Sant Pere



10:30 h- Missa de Pasqua en castellà a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny



12:00 h- Missa de Pasqua en català a la Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny