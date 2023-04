Entre el 20 de març i al 9 d'abril els establiments oferiran cuina de faves als seus menús amb una gran varietat de receptes en la mostra de cuina de faves de Valls

07/04/2023 a les 12:27

La Favatada popular de Valls celebra la cinquena edició d'aquesta deliciosa mostra gastronòmica. La regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament i l'Associació de Restauradors són els impulsors d'aquesta iniciativa que es viurà sota el lema «De l'hort al plat».



Aquesta edició persegueix l'objectiu que els restaurants de la capital de l'Alt Camp comparteixin protagonisme amb els agricultors per posar en valor aquest típic llegum, les seves propietats i la varietat de plats i receptes que giren al seu voltant. A partir del passat dilluns dia 20 es poden adquirir a l'Oficina Municipal d'Informació i Turisme els tiquets per a la favatada popular que se celebrarà al Pati el proper dissabte 1 d'abril.Tot i així, entre el 20 de març i el 9 d'abril, la cuina de les faves ja serà la protagonista de les cartes dels restaurants de Valls. Enguany se sumen a la mostra 13 establiments de restauració que incorporaran la cuina de les faves als seus menús de la nova temporada, amb una gran varietat de receptes que aniran de les propostes més tradicionals fins a les més atrevides.



















La favatada popular se celebrarà l'1 d'abril al Pati entre les 12h i les 14.30h, en una jornada festiva on els assistents podran gaudir de la típica favatada catalana elaborada per l'Associació de Restauradors. La venda dels tiquets per a les racions de faves es poden adquirir, a partir d'avui 20 de març fins el 31 de març, anticipadament a l'Oficina de Turisme (carrer de la Cort, 3), de dilluns a dissabte de les 10:30h a les 13h i de les 16.30h a les 19h, i diumenge de 10 a 14:00h. El preu és de 3,5 euros i el tiquet inclou una ració de faves i un plat de ceràmica fet a mà.



Mostra de Cuina de les Faves

La mostra gastronòmica dedicada a les faves va arrencar aquest dilluns 20 de març i s'allargarà fins al 9 d'abril. Durant aquestes tres setmanes, 13 restaurants incorporaran a les seves cartes un plat diferent amb faves en una mostra que posarà en relleu la gran varietat de receptes de la cuina que giren al voltant de les faves, des de propostes més tradicionals fins a atrevides i noves aportacions gastronòmiques.