Sarral estrena una nova àrea de lleure a la urbanització El Solà

Actualitzada 02/02/2023 a les 08:40

El municipi de Sarral ha estrenat la nova àrea de lleure de la urbanització d'El Solà, un espai que s'ha rehabilitat i condicionat per a donar resposta a la necessitat d'actualització de l'àrea infantil que hi havia prèviament al mateix emplaçament. Es tracta d'una iniciativa duta a terme amb col·laboració amb Jardinou.L'espai rehabilitat abans hi tenia una forta pendent així com antics elements lúdics infantils. S'han fet dues àrees diferenciades: una zona de pícnic amb taules i il·luminació, arbrat i arbustos, i una zona de lleure infantil amb gronxadors i altres elements de joc infantil fets de fusta per naturalitzar l'àrea de joc. Es troben delimitades per una tanca per a donar seguretat a l'àrea, així com també compten amb una font i bancs per a la comoditat de les famílies. El govern també ha rehabilitat la zona de joc del Passeig del 8è centenari.