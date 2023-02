Salou dona llum verd al nou contracte de Neteja de 109 MEUR

L'Ajuntament licitarà el servei, que es divideix en dos lots, en breu

Actualitzada 01/02/2023 a les 19:54

El Ple de l'Ajuntament de Salou va aprovar ahir, amb els vots en contra de tots els grups de l'oposició, l'expedient administratiu per a la contractació dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i de neteja. El nou contracte, que es divideix en dos lots, ascendeix a vora 11o milions d'euros i es preveu que surti a concurs públic aviat.

L'aprovació de l'expedient es feia ahir en un ple extraordinari després que fos retirat de l'ordre del dia del darrer plenari per reparar-lo tal com demanava l'informe desvaforable emès per l'interventor municipal. Precisament, l'informe d'intervenció va centrar la polèmica i el debat per part dels grups de l'oposició, ahir, durant el debat.

L'àmbit del nou contracte de Neteja de Salou contempla dos lots. El primer fa referència als serveis de recollida i transport de les fraccions; resta, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, mobles, voluminosos i piles, poda i jardineria, neteja viària, neteja de platges, recollida selectiva de platges i gestió de la deixalleria fixa; deixalleries mòbils i minipunts nets. La durada del contracte per a aquest lot és de 12 anys. El segon lot fa referència als serveis de gestió de les fraccions: oli domèstic usat i roba i calçat. La durada del contracte per a aquest lot és de 5 anys.

Segons l'alcalde, Pere Granados, «aquest contracte és positiu per a Salou i positiu per a la ciutadania. El més important és que incrementarem la freqüència de neteja als carrers del municipi per millorar el servei i cobrir-ne les necessitats, amb els plans específics que calguin per a cada zona. Volem donar un servei òptim a les persones, així com millorar la imatge de la ciutat.», deia.



«Per altra banda, també és molt important la recollida de residus. L'objectiu és incrementar-ne el percentatge per a una adaptació als requeriments normatius europeus. Per aquest motiu, implementarem nous sistemes de recollida més eficients. Com més gran sigui el reciclatge de cada fracció i menys residus s'hagin d'incinerar, més avantatges fiscals tindrà la ciutadania», va afegir el batlle.

El regidor de de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha assenyalat que «no volem dilatar més aquest inici d'expedient administratiu», ja que «la nostra voluntat és iniciar la licitació el més aviat possible, per tal de tenir un millor servei de recollida i neteja viària, i complir, alhora, amb les normes que ens marca la Unió Europea i l'Agència Catalana de Residus».