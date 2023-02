Les Borges del Camp celebrarà Carnaval el dissabte, 11 de febrer

Les colles que vulguin encara poden inscriure's

Actualitzada 02/02/2023 a les 08:43

Les Borges del Camp ja ho té tot a punt per a la celebració del Carnaval. Els actes es duran a terme una setmana abans, el dissabte 11, per a garantir una alta participació. Des de la regidoria de festes, asseguren que «enguany el Carnaval serà el millor dels millors que hem viscut al poble després que en els últims anys les restriccions a causa de la pandèmia hagin impedit una celebració normal».«El Carnaval borgenc gaudeix d'una variada i nombrosa participació i enguany aquesta festa tan participativa s'ha de manifestar recuperant carrosses i comparses», expliquen des de la regidoria. Per aconseguir-ho, fan una crida als borgencs i borgenques a prendre part en la festivitat. De fet, les colles que encara no s'hagin apuntat, però vulguin fer-ho, encara poden inscriure's, emplenant un formulari que trobaran disponible al web municipal.El Carnaval borgenc començarà el dissabte 11 de febrer a les 5 de la tarda amb la concentració al passeig de l'Hort del Dasca de totes les colles, carrosses i comparses. A continuació començarà la Rua del Carnaval fins a la Sala Polivalent. Un cop a la Sala Polivalent, totes i cada una de les colles participants podrà mostrar les seves coreografies i el jurat haurà d'escollir la millor carrossa, la millor comparsa, les millors disfresses en parella, la millor disfressa individual i la millor coreografia. Un cop fet el lliurament de premis, hi haurà festa fins a la mitjanit amb l'animació musical a càrrec del DJ Albert Band. A més, totes aquelles persones que es vulguin quedar a sopar, tindran les taules i cadires a la seva disposició.