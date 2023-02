L'atur puja al gener un 2,04% al Camp de Tarragona i a l'Ebre, amb 852 persones més

L'evolució dels indicadors respecte fa un any marca un descens del 10,82%, 5.165 persones menys

Actualitzada 02/02/2023 a les 10:29

Un total de 852 persones s'han afegit a les llistes de l'atur durant aquest mes de gener al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, segons les dades del Ministeri de Treball. Una xifra que representa un 2,04% més respecte el passat desembre i que deixa el total a la demarcació en 42.563 desocupats, només per darrere de Barcelona. La registrada aquest mes de gener, d'altra banda, és la segona pujada més important que s'ha registrat a Catalunya, només per darrere de les comarques gironines, on la taxa s'ha enfilat fins el 2,24%. Aquest repunt, habitual durant el primer mes de l'any després de la campanya de consum nadalenca, contrasta amb l'evolució anual, que encara se situa en xifres negatives: -5.165 persones, i un descens del 10,82%.El sector serveis, amb un pes predominant i en el qual es troben tres de cada quatre treballadors inscrits a l'atur, és el que de forma aclaparadora ha incrementat el nombre de desocupats: 839 en total. També registra números negatius, però molt inferiors, l'agricultura, que ha incrementat en disset desocupats. En canvi, la construcció redueix l'atur en 64 persones i la indústria en nou.Del total de persones a l'atur en aquests moments a la demarcació, 42.563, destaca el fet que més de la meitat siguin dones majors de 25 anys, 23.647 -de les quals, 6.698 tenen més de 44 anys-, mentre que els homes són només 15.975. En la forquilla de menors de 25 anys, les xifres per sexes es troben més equilibrades: 1.584 homes per 1.357 inscrites a l'atur.D'altra banda, l'afiliació a la Seguretat Social al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha descendit en una proporció gairebé idèntica a l'atur registrat: han estat -6.672 afiliades menys durant aquest mes de gener, xifra que representa una caiguda del 2,07%, la més alta de tot Catalunya. Amb tot, l'evolució anual, encara presenta també dades positives, amb 5.616 afiliacions més i una evolució de l'1,81%. En aquest moment, el nombre total d'afiliats a la demarcació ascendeix a 259.508 persones.