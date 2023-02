Josep M. Valldosera i Jordi Granell reben la 3a beca d'investigació local del Morell

La dotació per a la recerca és de 2.500 euros

Actualitzada 02/02/2023 a les 08:32

Dos morellencs seran els encarregats de tirar endavant el projecte al qual s'ha concedit la 3a Beca de recerca i investigació local del Morell, que no es convocava des de l'any 2015. Una iniciativa que es recupera i que, en aquesta ocasió, se centrarà en la formació i la transformació de les Rambles del Morell i el seu entorn.Així, Josep M. Valldosera i Jordi Granell elaboraran un treball en què s'estudiarà i reivindicarà l'Eixample del Morell, dissenyat per l'arquitecte Pau Monguió, que té com eix central la Rambla. «Una Rambla que neix de la necessitat de connectar, de forma definitiva, el poble amb l'estació del ferrocarril, on es desenvolupava bona part de l'activitat econòmica i social», van exposar.«El resultat vol ser un treball amè i didàctic on s'explicarà, de forma clara, la Rambla i el seu entorn, el passat i el present», van concloure els adjudicataris de la beca, que van afegir que els «plànols, la cartografia, els documents i les fotografies de diferents èpoques il·lustraran les evolucions urbanístiques i complementaran l'obra».