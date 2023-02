Desmantellen una plantació 'indoor' de marihuana a Alcover

Els Mossos van detenir un jove de 22 anys responsable del cultiu i van decomissar 1.291 plantes

Actualitzada 02/02/2023 a les 12:02

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar ahir una plantació interior de marihuana a Alcover i van detenir un home de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric.L'operatiu policial es va efectuar després de confirmar l'existència d'una possible plantació de marihuana en una casa ubicada a l'avinguda de les Flors de la urbanització Masies Catalanes d'Alcover. Dies abans, els investigadors van constatar que les finestres estaven totes tapades i que hi havia fins a sis aparells d'aire condicionat en ple funcionament. Els agents van observar com aquesta instal·lació i les seves conduccions d'aire sortien del soterrani i desprenien una forta olor a marihuana. Així mateix, també estava tot ocult amb teles d'ombreig i darrere d'un arbre de grans dimensions.Arran d'això, la Unitat d'Investigació amb el suport d'efectius d'ordre públic i Seguretat Ciutadana, va realitzar ahir pels volts de les 09.00 hores una entrada i perquisició i va comprovar que la casa havia estat habitada des de feia mesos pel cultiu continuat i industrial de marihuana.L'estructura d'alguns dels espais interiors havien estat modificats per instal·lar més d'un centenar de làmpades, humidificadors, ventiladors, aparells d'aire condicionat i diverses sortides d'aire cap a l'exterior. En total, als baixos de la casa es van comissar 1.291 plantes de marihuana de fins a un metre d'altura i es va verificar que la connexió al subministrament elèctric era fraudulenta.Està previst que el detingut passi en les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.