Busquen gent per participar en un spot publicitari de PortAventura

L'agència necessita homes i dones de 18 a 65 anys als que els hi agradi pujar a les atraccions

Actualitzada 02/02/2023 a les 07:45

L'agència Making of Agency busca persones d'entre 18 a 65 anys per rodar el seu proper anunci a PortAventura. El requisit és que siguin homes o dones a qui els agradi muntar-se en atraccions, ja que estaran pujant en totes i cadascuna de les atraccions.Segons explica l'agència, els dies d'enregistrament seran el 8 i 9 de febrer. La feina és remunerada i es demana disponibilitat completa. Preferiblement, es busca gent de Tarragona o rodalies.Els interessats a participar-hi han d'enviar un email a info@makingofagency.es amb un parell de fotos, nom complet, any de naixement i un telèfon de contacte. Per a qualsevol dubte es pot trucar al 915 64 33 91.