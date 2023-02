460 alumnes del Camp de Tarragona participen en el programa Teen's Lab de BASF

La meta ha sigut aprendre a distingir 16 substàncies diferents aplicant mètodes de recerca física i química

Actualitzada 01/02/2023 a les 19:49

Una trentena d'alumnes de l'Institut Fontanelles de les Borges del Camp es van endinsar ahir en. Durant les darreres tres setmanes, estudiants de secundària de tota la província s'han desplaçat fins al Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per participar en una nova edició del programa Teens' Lab de BASF.Aprofitant que els universitaris estan en època d'exàmens finals, els laboratoris de la Facultat de Química s'han convertit en un espai d'experimentació i aprenentatge, amb l'objectiu de despertar interès per la química. I és que aquesta activitat ha anat dirigida a alumnes de quart d'ESO que, en pocs mesos, faran Batxillerat i hauran d'escollir modalitat.

«La importància de despertar vocacions sempre és permanent. De vegades, els joves creuen que no seran capaços de cursar estudis de nivell superior i és important fer-los adonar que tenen talent» comenta Carles Lozano, coordinador d'URV Divulga, qui comenta que «a la universitat estem encantats de col·laborar amb la iniciativa de BASF, des del 2014, prestant els espais on poder desenvolupar el programa Teens' Lab».

A través del laberint de les substàncies, més de 460 nois i noies del Camp de Tarragona han pogut investigar i experimentar de forma independent, sota la supervisió de sis monitors. En aquest cas, però, la meta no ha sigut trobar la sortida d'un laberint, sinó aprendre a distingir 16 substàncies diferents aplicant mètodes de recerca física i química.



Per a això, han hagut d'aplicar set fórmules diferents per estudiar les propietats de cada material i determinar de quin es tracta. El primer, i el més bàsic, és el d'analitzar l'aspecte i l'olor. De vegades, amb els sentits ja n'hi ha prou, però si no, s'ha de tenir en compte altres característiques com la capacitat de fermentació. Això sí, aquest mètode només funciona amb els sucres, com la sacarosa, la glucosa, la lactosa o la fructosa.



Per altra banda, si es vol distingir sals com el clorur de liti, el clorur potàssic, el clorur sòdic o el sulfat de coure, és més efectiu comprovar el color de la flama que desprenen quan són cremades. Els estudiants també han experimentat amb la densitat, la solubilitat, el pH i la prova de Benedict dels 16 materials que conformen el laberint de les substàncies.

Activitat experimental

«És un taller que reforça el treball de continguts de química que es fa als instituts i permet als alumnes realitzar experiments en un laboratori professional», indica Lozano, qui afegeix que «l'activitat experimental és sempre positiva, dona un valor afegit i enriqueix les classes teòriques convencionals».



Jaume Espuny, professor de Ciències aplicades a l'activitat professional de l'Institut Fontanelles, valora molt positivament que els seus estudiants hagin participat un any més en aquesta nova edició de la Teens' Lab: «Tenir l'oportunitat de venir a llocs com aquest els motiva molt, ja que a l'institut hi passen moltes hores. Anar al laboratori d'una universitat ens permet fer experiments que no podem fer al nostre centre».



«Aquestes iniciatives, són molt més significatives que les classes a l'aula i n'aprenen molt més d'aquestes experiències», reconeix. Guerau Margalef i Meryam Aarab, dos dels alumnes que ahir van assistir al Campus Sescelades, reconeixen que es tracta d'«un taller interessant», on han pogut «experimentar i conèixer coses noves».