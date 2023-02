Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant recapta quasi 17.000 euros per la Marató de TV3

La darrera edició estava dedicada a la salut cardiovascular

Actualitzada 01/02/2023 a les 09:21

Gairebé 17.000 euros és la quantitat total de diners que s'ha aconseguit recaptar a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a la Marató de TV3, dedicada a la salut cardiovascular en la darrera edició. En concret, més de 10.000, al nucli de Vandellòs; més de 5.700 euros, al nucli de l'Hospitalet de l'Infant i 1.000 euros al Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló.A Vandellòs, les entitats del poble van organitzar, amb la col·laboració de l'Ajuntament, diverses activitats. La major part d'aquestes activitats es van concentrar dissabte passat, 28 de gener, al pavelló esportiu, on es va celebrar una gala benèfica amb un sopar, diverses actuacions i sortejos.A l'Hospitalet de l'Infant, els actes en benefici de la Marató van tenir lloc durant el mes de desembre. Els van organitzar diverses entitats i veïns del poble, amb el suport del consistori i van consistir en concerts, un mercat solidari, festivals de dansa, gimnàstica rítmica i patinatge, sortejos, etc.I al nucli de Castelló, l'Associació Masia de Castelló va recaptar 1.000 euros per a la mateixa causa en el marc del Pessebre dels Estels.A aquesta xifra de diners, cal sumar-hi els que han aconseguit altres entitats locals que han fet l'aportació pel seu compte.