Un total de 24 restaurants oferiran plats especials durant el Mes de la Galera a Cambrils

Cambrils dedicarà el mes de febrer a la galera i la cuina marinera. La 18a edició de la campanya, que es durà a terme del 3 al 26 de febrer, arriba amb un canvi de format i un ampli programa d'activitats paral·leles. Per una banda, un total de 24 restaurants de Cambrils oferiran menús i plats especials al voltant d'aquest gustós crustaci de la cuina marinera, maridats amb vins i escumosos Torelló Viticultors. Per l'altra, s'han programat dues degustacions, quatre visites guiades, un taller familiar, una exposició, demostracions de vela llatina i passejades en llagut.Una de les primeres activitats del Mes de la Galera serà el Vermut Boomer del diumenge 5 de febrer al Mollet del Rec amb una degustació de fideus i galeres segons la recepta tradicional d'abordo de la Confraria de Pescadors, acompanyada d'actuacions de música amb els èxits de la generació del Baby Boom. Aquest mateix dia, a la tarda, hi haurà la tradicional demostració de vela llatina a càrrec de l'Arjau i les passejades amb llagut per la canalla que ofereix Vent d'Estrop. El programa també inclou visites guiades a la Confraria de Pescadors, Galeres en viu, els dies 3, 10, 17 i 24 de febrer per descobrir l'art de pescar galeres i el recorregut que fan des de les barques fins a la llotja. A més, el dissabte 11 s'inaugurarà l'exposició Mestres d'Aixa de Butxaca a la Torre del Port sobre la construcció de vaixells de joguina i el diumenge 12 s'ha programat l'activitat L'Ona vol ser científica amb conta contes i manualitats. El Mes de la Galera es clourà el diumenge 26 de febrer amb l'esmorzar de forquilla amb vinils i galeres. Es tracta de la tradicional fregida de galeres i calçots que es feia a les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola i que, enguany, s'ha traslladat a l'espai del Parc del Pescador per acostar-lo al centre del municipi i atraure més persones. L'Escola d'Hoteleria i Turisme participarà un any més amb l'organització del XVIII concurs De la Mar als Fogons per a joves cuiners, que en aquesta ocasió comptarà amb el cuiner Carles Gaig com a jurat. El dimecres un grup de persones expertes seleccionarà vuit semifinalistes i el 24 de febrer es durà a terme el concurs. De 9 a 14 h. els joves hauran d'elaborar les seves propostes i exposar-les davant del jurat; a les 14 h. es lliuraran els guardons.Per les activitats amb inscripció prèvia cal enviar un correu a peconomica@cambrils.org o trucar al 977 794 679 de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. Per l'activitat l'Ona vol ser científica la inscripció es pot fer a través del museu@cambrils.org o el telèfon 977 794 528.Amb la renovació d'aquesta coneguda campanya, el municipi enceta un nou pla estratègic per promocionar la seva gastronomia, reforçar l'impacte de les accions i seguir essent la capital gastronòmica de la Costa Daurada. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i el regidor de Promoció Econòmica, Juan Carlos Romera, van presentar ahir al matí les novetats d'aquesta primera cita gastronòmica de l'any, acompanyats del representant de l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de Cambrils (AEHC), Xavier Martí; el patró major de la Confraria de Pescadors, Francisco Gil; el president de la Cooperativa Agrícola, Pau Serra; el director de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, Jorge Gómez, i el delegat comercial de Torelló Viticultors, patrocinador de la jornada gastronòmica, Joan Ferrés.