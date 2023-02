Tarragona, Mont-roig del Camp i Amposta rebran 3 MEUR per impulsar el comerç

Mont-roig reformarà l'avinguda de Barcelona i Amposta rehabilitarà el mercat

El Govern espanyol ha adjudicat gairebé 3 milions d'euros dels fons Next Generation a tres projectes de la demarcació de Tarragona per impulsar el comerç. Tarragona rebrà 1.199.158,40 d'euros per revitalitzar el comerç al voltant del Mercat Central i connectar la zona de l'illa Corsini amb altres eixos com la Part Alta o el Serrallo. Mont-roig del Camp s'emportarà 1.817.855,20 d'euros per reformar l'avinguda Barcelona -antiga carretera N-340-, digitalitzar el comerç del municipi i millorar les zones verdes i enjardinades de la localitat.Finalment, Amposta comptarà amb 444.367,20 euros per rehabilitar el mercat i implementar noves tecnologies al servei del comerç. També es crearà una plataforma de comerç virtual anomenada Shopping Amposta.