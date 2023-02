Salou prepara el dispositiu de trànsit i seguretat per celebrar el Cós Blanc

S'habilitaran zones d'aparcament de fàcil i ràpid accés al carrer de Ciutat de Reus, on se celebrarà la batalla de confeti

Actualitzada 31/01/2023 a les 19:14

L'Ajuntament de Salou ja ho té tot a punt per a la celebració del dia gran de la Festa Major d'Hivern, que serà el pròxim dissabte. Durant el matí hi haurà la tradicional desfilada de carrosses de les colles i, al vespre, a partir de les set de la tarda, es donarà el tret de sortida al Cós Blanc, la batalla de confeti. Per tal de donar cabuda a les desfilades i acollir els milers de visitants que acudiran a la capital de la Costa Daurada, Salou posarà en marxa un ampli dispositiu de seguretat. A més, hi haurà algunes afectacions de trànsit al llarg del dia.

El gruix del dispositiu s'activarà dissabte, a partir de les sis de la tarda i durarà fins passades les onze de la nit. Es tallarà el trànsit dels següents carrers durant el desenvolupament del Cós Blanc: el carrer del Carrilet, el de Juan Manuel Muñoz, Ciutat de Reus (des del carrer de Juan Manuel Muñoz i fins a la Via Roma), Via Roma (de l'avinguda Ciutat de Reus fins al carrer de Berenguer de Palou), el carrer de Barcelona, el carrer de les Sínies, d'Escaladei, la Via Augusta (des del carrer de Berenguer de Palou fins a la Ciutat de Reus), el carrer de Montserrat (des de Ciutat de Reus fins al Camí de La Torre), el de Jaume Vicenç Vives (entre Maria Castillo i Ciutat de Reus) i el carrer de Montsant.

Estarà prohibit estacionar des de les 10 h., i fins a les 23 h. a diversos carrers de l'entorn del carrer Ciutat de Reus, on es desenvoluparà el Cós Blanc. Es reforçarà la seguretat a la zona amb la col·locació de barreres de formigó (new jerseys), a punts estratègics del circuit de manera que aquest quedi aïllat. També es prohibirà la circulació de gran tonatge a tot el terme municipal durant tot el dia.

En el decurs del muntatge del Cós Blanc, des de les vuit del vespre d'avui i fins a les vuit del diumenge, estarà prohibit estacionar i circular pel carrer de Ciutat de Reus (en el tram des del carrer de les Sínies fins a la Via Roma), excepte entrada i sortida dels veïns als seus pàrquings.

També, per tal de garantir la seguretat durant la cercavila de carretel·les, des de les 22 h. del divendres, i fins a les 23 h del dissabte, estarà prohibit estacionar a diversos carrers. S'habilitarà un espai delimitat per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Ciutat de Reus, al costat de la plaça de l'Onze de Setembre, davant de la torre de confeti número 19.

Pel que fa als estacionaments, i en previsió que a la festa del Cós Blanc s'acosti un nombre molt elevat de cotxes provinents d'altres municipis veïns, la Policia Local de Salou ha senyalitzat diverses zones d'aparcament controlat de fàcil i ràpida accessibilitat a l'esdeveniment: el pàrquing del Passeig Jaume I, amb capacitat per a 500 vehicles, i el pàrquing del carrer Berlín, amb una capacitat de fins a 180 vehicles. A més d'un altre al voltant del col·legi Elisabeth-Vial de Cavet per a l'estacionament de 600 vehicles més i el de l'avinguda de Joan Fuster, de 250 places.

Afectacions diumenge

Durant la cercavila de diables i l'espectacle pirotècnic de diumenge, de les 14 a les 22 h., estarà prohibit estacionar a diversos carrers del centre.

En el pla d'autoprotecció dissenyat per l'Ajuntament de Salou hi participen més de 250 persones, incloent-hi la Policia Local, agents de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, ambulàncies, Bombers, i empreses de seguretat, així com veïns, treballadors municipals i voluntaris. El gruix del dispositiu de seguretat s'activarà dissabte, a partir de les 18 hores, i fins passades les 23 h de la nit.