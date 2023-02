La Nit de Castells aplegarà una seixantena de colles a Valls

L'acte se celebrarà dissabte dia 4 al Centre Cultural, on es premiarà la temporada de la represa

Actualitzada 01/02/2023 a les 12:06

La Nit de Castells, una iniciativa de la Revista Castells, celebrarà el proper 4 de febrer la setzena edició. L'organització preveu que hi assisteixin al voltant de 300 persones, entre presidents i caps de colla, agents culturals, representants institucionals i patrocinadors. De moment ja han confirmat la seva presència una seixantena de colles castelleres a la gala que tindrà lloc al Centre Cultural.La temporada 2023 farà 25 anys dels castells de 10 i la recuperació dels desfolrats. I això serà visible en una Nit de Castells, que escenificarà l'aposta col·lectiva i generalitzada del món casteller per tirar endavant, tot i el cop que va representar la covid. En l'escenari hi haurà una lluna de notables dimensions, que il·lustrarà els somnis castellers de les colles i la seva voluntat de mirar amunt.L'espectacle serà de caire fonamentalment televisiu, produït per TAC 12 i La Xarxa, i conduït pels periodistes Carles Cortés i Aina Mallol. La gala, que començarà a les 21h, es podrà veure en directe per les televisions locals de Catalunya.10 premis amb 7 jurats.La Nit lliurarà deu premis, que permetran reconèixer moments estel·lars del 2022, colles que hi han triomfat, imatges, plaça, iniciatives i, com cada any, una trajectòria castellera. Tots els premis són sorpresa, llevat del Baròmetre concedit a les colles que han pujat un pis amb castell descarregat i que enguany tenen els Castellers de Sarrià, per haver estrenat amb els castells de 7.Els jurats dels premis són el Consell Assessor de la Revista Castells (Trajectòria, Plaça i Iniciativa social), la pròpia Revista Castells (Ambaixador), els cronistes castellers (Moment de la temporada), les colles de gamma extra (Colla de la temporada), la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres (Descarregat), l'equip casteller de TAC 12 (Imatge de la temporada) i les colles amb més gamma en cada categoria, així com les que han pujat de pis (Baròmetre).