L'obra del vallenc Robert Gerhard arriba a les Nits de Clàssics

El concert de la mà de Núria Vilà i Josep Buforn serà demà al Teatre Principal

Actualitzada 01/02/2023 a les 10:45

Concerts fins al juny

El Teatre Principal de Valls acollirà un nou concert de les Nits de Clàssics. Aquest dijous 2 de febrer, a les 20 h, acollirà el Recital amb obres d'Hahn, Mahler, Ortega, Domènech i Gerhard. Un recital líric format per la soprano Núria Vilà i el pianista Josep Buforn. D'aquest repertori, en destacarà el conjunt de cançons del vallenc Robert Gerhard.A la vegada, tres quarts d'hora abans del recital, presentaran el llibre L'Òpera Catalana: Síntesi i Història, de Jaume Radigales. El president dels Amics de la Música de Valls, Roger Padullés, conversarà amb l'autor per conèixer la primera síntesi històrica que s'ha fet de l'òpera a Catalunya. Un assaig, sota el segell de l'editorial FICTA, que repassa més de 300 anys de música. Un llibre que permet als melòmans descobrir nova música i ofereix als estudiosos vies d'investigació.El 16 de febrer es podrà gaudir del Recital al voltant de l'obra de Felip Pedrell, a càrrec del polifacètic baríton Joan Martin-Royo i Rubén Fernández-Aguirre al piano. Aquest 2022 es va commemorar el centenari de la mort del compositor tortosí Felip Pedrell.El 23 de febrer Priorart Ensemble oferirà un repertori de clàssics catalans de cobla, cançó i arrel. Arranjats per a trio de corda, tenora i trompa, aquest ensemble eclèctic també estrenarà una obra inèdita pensada expressament pel dia del concert.Un altre dels plats forts de la temporada es podrà viure el 15 de març de la mà de la Jove Capella Reial de Catalunya. Sota la direcció de Lluís Vilamajó, Lagrime d'amante al sepolcro dell'amata mostrarà peces de diversos autors del romanticisme i el barroc. Un concert que es durà a terme en un lloc inèdit: l'església de Sant Francesc de Valls, un espai que havia quedat en desús i que l'Ajuntament ha recuperat.El concert del pregó de Setmana Santa se celebrarà el divendres 31 de març a l'església de Sant Joan amb The Delightful Pocket Company i el baríton Ferran Albrich. Un concert de música barroca que s'organitza conjuntament amb l'Agrupació de Confraries i Germandats de la Setmana Santa de Valls. El concert serà a les 19.30 h.Després de l'èxit de la primera part del Messies de Häendel participatiu, corresponent a l'Advent i Nadal, el diumenge 16 d'abril s'interpretarà la segona part dedicada a la Passió i Resurrecció. El muntatge compta amb la direcció de Xavier Pastrana, la soprano Júlia Farrés, la mezzo Tànit Bono, el baix Elías Benito i el tenor Roger Padullés. El concert serà a les 19 h a l'església de Sant Joan.El 20 d'abril, el Teatre Principal acollirà del jove baríton Gabriel Mas, qui va quedar finalista en el Concurs de Cant Josep Palet. Aquest espai també serà l'escenari per al Recital de piano amb obres de Schubert i Chopin, del pianista Ignasi Cambra, el 27 d'abril.A la vegada, el 4 de maig rebrà l'actuació de la soprano Carolina Fajardo i el pianista Josep Buforn en un Viatge líric: de Verdi a Mompou.El 27 de maig també estarà dedicat a peces de compositors catalans. Obres per a cel·lo i piano de Garreta, Gerhard, Barldrís i Ortega estarà interpretat pel violoncel·lista Romain Garioud i Daniel Blanch, al piano.La recta final de les Nits de Clàssics el protagonitzarà una formació especialitzada en música dels segles XVII i XVIII, els Ministers of Pastime. El 27 de maig interpretaran La Cambra de les Meravelles d'Athanasius Kircher. I l'últim concert es viurà a l'església de Sant Joan amb la tercera part del Messies de Häendel participatiu, dedicada a la Glòria de Déu. El 18 de juny a les 19 h.Les entrades es poden adquirir a www.codetickets.com o de manera presencial a taquilla i tenen un preu de 15 euros. Les persones jubilades obtindran un descompte i els alumnes de l'Escola de Música de Valls tindran una entrada gratuïta per a ells i per a un acompanyant. Els socis dels Amics de la Música de Valls tenen entrada gratuïta.