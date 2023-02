La recuperació dels mercats internacionals i la fidelització del mercat nacional han d'aconseguir que s'arribi a la xifra de pernoctacions de 2019

Actualitzada 01/02/2023 a les 14:44

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) ha pogut copsar de primera mà com es preveuen les reserves per aquest any durant la fira FITUR. La nova temporada es presenta incerta a causa de la situació socioeconòmica d'Europa, on moltes famílies destinaran menys pressupost a les seves vacances a causa de la pèrdua del poder adquisitiu. Segons Berta Cabré, presidenta de la FEHT, «tothom ens ha parlat de dades similars a les de l'any 2019, tot i això, hi ha molts sotracs econòmics i socials que encara ens generen molta incertesa».Respecte a la previsió de pernoctacions, Cabré ha explicat que «el 2023 hem de tornar a arribar als 21 milions a la nostra demarcació, és un objectiu ambiciós perquè el mercat rus no vindrà. Però hem de fidelitzar tot el mercat nacional que ens ha conegut durant la pandèmia. A més, hem de seguir treballant per allargar la temporada amb turisme esportiu, sènior i d'esdeveniments».Segons dades del Tourism Data System de l'Observatori de Turisme del Departament d'Innovació Turística d'Eurecat, a la demarcació de Tarragona s'han realitzat gairebé 19,7 milions de pernoctacions aquest 2022 (-6,1% respecte al 2019). D'aquestes pernoctacions, més d'11,4 han estat del mercat nacional (+7,4%). Pel que fa als mercats internacionals, en comparació amb 2019, l'irlandès ha crescut (+15,9%); el belga (+0,7%) i el francès (-0,2%) s'han mantingut; mentre que el britànic (-19%), l'holandès (-6,2%), l'alemany (-10,1%) i el rus (-97,6%) han disminuït.