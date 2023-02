Dàmaris Gelabert omple l'Envelat de Salou amb públic infantil

Avui serà el torn dels joves, que podran gaudir de les actuacions dels grups locals a partir de les vuit del vespre, també a l'Envelat

Actualitzada 31/01/2023 a les 20:51

La cantant Dàmaris Gelabert va aconseguir omplir ahir l'Envelat de Festa Major de Salou amb un públic infantil i entusiasta que va cantar i ballar totes les cançons de la catalana. Avui serà el torn dels joves, que podran gaudir de les actuacions dels grups locals a partir de les vuit del vespre, també a l'Envelat.El programa de festes preveu avui també activitats per als més petits, els quals podran participar en el taller de polseres i collarets que es farà, a partir de les cinc de la tarda, a l'Espai Infància de l'Estació del Carrilet. La festa major començarà a agafar més embranzida a partir de demà, dijous.A partir de les cinc de la tarda, s'obrirà la Zona Diver-Xic's a la pista poliesportiva dels Xalets de Salou, mentre que una hora més tard i a la plaça del Carrilet i als carrers del nucli antic hi haurà l'actuació del Ball de Panderos. Per aquesta mateixa zona sortirà la cercavila de la Mulassa a partir de dos quarts de vuit del vespre.Ja a la nit, a partir de les onze, l'Envelat acollirà el gran Ball de Colles amb l'orquestra Nueva Alaska i, més tard, a partir de les tres de la matinada, començarà la Gran Festa Disco collesFM'23. Divendres, a dos quarts de sis de la tarda, l'Envelat serà l'escenari de la Festa Cós Blanc Xic's.