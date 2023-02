Aturem Hard Rock convoca una concentració per rebutjar l'aprovació del pla urbanístic

La plataforma carrega contra l'acord dels pressupostos que inclou la tramitació del macroprojecte d'oci i turisme

Sindicats com la CGT o la COS, partits polítics com els Comuns o el Jovent Republicà, les joventuts d'ERC, o casals de diversos municipis del Camp de Tarragona s'han sumat a la convocatòria de dimarts vinent. En total són més d'una vintena d'entitats. El portaveu d'Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha manifestat que volen mostrar-se a favor del «decreixement turístic» a la Costa Daurada i en contra del macroprojecte de Hard Rock. Projecte decisiu en l'acord de pressupostos

Redón també ha carregat contra ERC, En Comú Podem i el PSC per l'acord de pressupostos. Els republicans i els socialistes han inclòs en el document el compromís que es posin en marxa els processos per a l'inici del projecte del Consorci Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca.



Es podrà fer un cop s'aprovi definitivament el Pla de Desenvolupament Urbanístic, un tràmit que la Comissió d'Urbanisme haurà de resoldre durant el primer semestre del 2023, segons l'acord. També s'ha de mantenir la disponibilitat dels terrenys per al complex d'oci i turisme. El portaveu d'Aturem Hard Rock s'ha mostrat «sorprès» pel fet que «partits que s'autoanomenen progressistes o d'esquerres apostin per enterrar el futur del jovent del Camp». El representant de la plataforma també s'ha preguntat si «se saltaran els requisits mediambientals» per aprovar aquest PDU.



El pla va rebre un informe desfavorable del departament d'Acció Climàtica perquè «no es complien criteris de sostenibilitat». En concret, es lamentava la «manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica».

Dimarts 7 de febrer a les set de la tarda, la plataforma Aturem Hard Rock ha convocat una concentració davant dels serveis territorials d'Urbanisme de Tarragona, al carrer d'Anselm Clavé 1. Amb aquesta acció volen rebutjar l'aprovació del Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) dels terrenys del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) de Salou i Vila-seca, on s'ubicarà el macroprojecte d'oci i turisme gestionat per Hard Rock.L'endemà dimecres hi ha prevista la primera Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona de l'any tot i que, ara per ara, no es preveu que l'aprovació definitiva del PDU estigui a l'ordre del dia. Aturem Hard Rock també ha carregat contra l'acord de pressupostos que inclou la tramitació del pla abans de juny.