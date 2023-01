Salou fa un homenatge a la gent gran del municipi

Hi van assistir més de 300 persones jubilades de més de 65 anys, residents i empadronades al municipi, i també les associades a les dues llars

Actualitzada 30/01/2023 a les 20:56

Salou va realitzar ahir l'homenatge a la gent gran, en el marc de la Festa Major d'Hivern 2023, que va comptar amb un berenar i ball amb el Grup Musical Ruben's, a l'Envelat. Hi van assistir més de 300 persones jubilades de més de 65 anys, residents i empadronades al municipi, i també les que són associades a les dues llars, l'Associació de Jubilats del Parc de Salou i l'Associació de Jubilats Esplai Salou.L'esdeveniment va ser presidit per l'alcalde, Pere Granados, acompanyat de la regidora de Benestar, Serveis Socials i Igualtat, Estela Baeza, i de regidors de l'Ajuntament. L'alcalde es va dirigir a la gent gran agraint-los el seu treball i esforç, que «ha permès construir el Salou d'avui», va dir. Per això, els va assegurar tot el suport, des de l'Equip de Govern, per a allò que els sigui necessari i perquè gaudeixin d'una bona qualitat de vida.