Salou obre 16 noves places per a treballar a la Policia Local durant l'estiu

A partir de demà i fins al 20 de febrer, es poden presentar les sol·licituds per poder participar a la convocatòria del procés selectiu

Actualitzada 31/01/2023 a les 15:41

L'Ajuntament de Salou ha obert una nova convocatòria per tal d'incorporar 16 places d'agent interí de la Policia Local, per aquest proper estiu 2023, enquadrades a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C2 de titulació. La durada del contracte serà de 6 mesos.

El procés selectiu serà mitjançant sistema de concurs-oposició lliure. Cal destacar que, per tal de complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles de policies, es reservaran 4 places a dones (un 25% del total).

L'alcalde Pere Granados ha assenyalat que «atès que som un municipi turístic, reforcem la plantilla de la Policia Local per tal de garantir, als nostres residents i visitants, un servei de seguretat suficient i de qualitat, durant els mesos d'estiu».

El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González, ha explicat que «enguany, a banda dels agents incorporats recentment, comptarem, de nou, amb els agents interins, incrementant, en dos més, el número de places que es convocaven els darrers anys». Aquests agents «es destinaran a tasques de trànsit, civisme, proximitat i platges, amb l'objectiu de reforçar l'atenció i el servei a veïns i veïnes i visitants», ha indicat.

Per la seva banda, el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha manifestat que aquesta convocatòria «s'emmarca dins de la planificació del calendari anual de convocatòries, segons el Pla estratègic de Recursos Humans, per tal de poder comptar amb els agents necessaris a l'inici de la temporada turística».

La presentació de sol·licituds es podrà fer a partir de demà dimecres, dia 1, i fins al 20 de febrer, de forma presencial, a l'Oficina d'Assistència al Registre de l'OAC de Salou; o bé a través de la Seu Electrònica. El cost associat és de 14 euros, segons l'Ordenança Fiscal; amb una bonificació del 10% per als aspirants que realitzin la sol·licitud de manera telemàtica, en la seva totalitat.

Per poder prendre part en aquesta convocatòria, caldrà ser ciutadà/ana espanyol; haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa; estar en possessió del títol d'educació secundària obligatòria (ESO), títol de graduat escolar, cicle formatiu o formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior; i tenir una alçada mínima d'1,65 m, els homes, i 1,55 m, les dones; entre altres requisits. Per a més informació, es poden consultar les bases específiques.