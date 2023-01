La Cambra de Comerç de Valls fa una bona valoració de la Gran Festa de la Calçotada

Es calcula que es van assolir les dades de públic prèvies a la pandèmia

Actualitzada 31/01/2023 a les 07:56

Unes 35.000 persones van visitat la capital de l'Alt Camp per gaudir de la tradicional festa gastronòmica, que any rere any atrau milers de visitants d'arreu del món: Taiwan, Japó, Pequín, Anglaterra, França, Andorra i de molts indrets de Catalunya i l'estat. La Comissió Organitzadora de la Gran Festa de la Calçotada en fa una valoració positiva i exitosa. Es calcula que es van assolir les dades de públic prèvies a la pandèmia.Pel que fa a les degustacions, se'n van preparar unes 2.300 que es van repartir, per primer cop, al pàrquing de la Cooperativa Agrícola. El nou espai de degustació popular va tenir molt bona acollida, amb taules, brasa i graelles, servei de bar i música en viu. A més, en aquesta zona, també s'hi va recollir la bossa degustació amb els seus calçots, la salsa, el cava, el postre de la calçotada i el tradicional pitet de roba, a més de la taronja, l'aigua i el pa.L'agrobotiga de la Cooperativa va aprofitar la jornada per vendre manats de calçots. Una degustació que es consolida un any més com un dels grans actes de la Festa.