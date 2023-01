Els veïns de Mont-roig del Camp suspenen el transport públic i la neteja

Segons l'enquesta ciutadana, la convivència i la qualitat de vida són els aspectes millor valorats

El transport públic, la neteja viària, l'estat dels carrers i el sistema de recollida selectiva o la seguretat ciutadana, són els aspectes pitjor valorats pels veïns de Mont-roig segons l'enquesta encarregada al Gabinet CERES que es va dur a terme la primera quinzena de novembre de l'any passat a partir de 319 entrevistes telefòniques.Per contra, la convivència al municipi i la qualitat de vida, així com les noves inversions industrials i la millora que s'executa a parts avingudes i places, són els àmbits que reben millor nota per part dels veïns d'aquesta població del Baix Camp.

Només el dèficit que presenta aquest municipi en transport públic rep un suspens per part dels ciutadans. Per altra banda, els àmbits pitjor valorats són els que fan referència als serveis, infraestructures i aspectes com la manca de neteja viària, els carrers en mal estat, els problemes amb els serveis de recollida selectiva i la inseguretat ciutadana.

La majoria de la població consultada (86%) considera que al seu municipi es viu bé o molt bé. Un altre dels aspectes positius que destaquen és convivència al municipi que, malgrat la complexitat social i urbanística, la ciutadania valora amb un notable alt. Així mateix, els grans projectes que està tirant endavant l'Ajuntament com la nova inversió industrial, la millora de parcs, les avingudes i les places i les mesures contra el canvi climàtic i la transició ecològica també obtenen un notable.

Les accions que es van dur a terme durant la pandèmia de covid-19 per part de l'Ajuntament han estat valorades de manera molt positiva «amb un 51% de valoracions força o molt satisfactòries», segons les dades de CERES. Gairebé les tres quartes parts dels enquestats creuen que en aquests moments la pandèmia ja no té impacte en la qualitat de vida de les famílies, mentre que una quarta part sí, sobretot a la salut física i/o psicològica.

Pel que fa als equipaments públics, les valoracions sobre els equipaments (educatius, esportius…) són bones, tot i que els destinats als joves són els pitjor valorats. Quant als serveis, malgrat que les valoracions mitjanes estan aprovades, els adreçats a joves i empreses o emprenedors ho estan pitjor que la resta.



L'enquesta revela que hi ha un gran nivell de desconeixement dels serveis que s'ofereixen, excepte la policia local, que és un dels que té més diferències entre més percentatge de gent molt satisfeta i més percentatge de gent insatisfeta, en comparació amb la resta.

Sobre la gestió municipal de l'actual equip de govern, la meitat de les persones enquestades aproximadament valoren positivament l'acció de govern, especialment entre aquells que l'identifiquen correctament. D'altra banda, el 64% no saben identificar els partits de l'oposició, valorats de manera similar de manera negativa i positiva. Per acabar, un 66% de mitjana coneix qui és l'alcalde.

Segons l'enquesta, la població s'informa sobretot dels temes de l'Ajuntament a través de xarxes socials, web municipal i butlletí. La gent que se sent menys informada és la que rep la informació a través del boca-orella, mentre que la que es considera més ben informada ho fa a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Mont-roig.